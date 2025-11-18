Laver Cup 2026: confermate le presenze di Alcaraz e Fritz

Carlos Alcaraz e Taylor Fritz scenderanno in campo per la Laver Cup 2026 che si svolgerà a Londra dal 25 al 27 settembre 2026. Competizione che nell’edizione del 2025 giocatasi a San Francisco, ha visto il successo del Team World sul Team Europe per 15-9 proprio grazie alla vittoria del numero uno degli Stati Uniti contro Alexander Zverev (6-3 7-6(4)) nell’ultima sfida di singolare. Tutti i match si giocheranno presso la ‘The O2 Arena’, luogo che nel 2022 ha visto il ritiro ufficiale di Roger Federer.

ALCARAZ E FRITZ PRONTI ALLA SFIDA

“Giocare a Londra alla O2 sarà fantastico”. Questo il commento del numero 1 del mondo che conferma così la sua presenza alla Laver Cup anche per la prossima stagione: “Avere l’opportunità di essere in una squadra con giocatori che normalmente sfiderei durante l’anno è davvero unica. Spero ci sarà un grande pubblico e sono molto motivato ad aiutare Team Europe a riconquistare il trofeo”.

Alle parole del murciano, fanno eco quelle del tennista californiano: “Quella della Laver Cup è una settimana molto emozionante per me – afferma Fritz – Adoro l’atmosfera e l’energia che ti dà il poter giocare questi match. Giocare per qualcuno che non sia solo te stesso è incredibile. Non vedo l’ora di passare un’altra settimana insieme al Team World, saremo lì con l’obiettivo di vincere”.

LAVER CUP – AVANTI IL TEAM EUROPE NELL’ALBO D’ORO

Quella del 2026, sarà la nona edizione della Laver Cup. Team Europe guida l’albo d’oro con i cinque successi ottenuti nel 2017, 2018, 2019, 2021 e 2024.