Francia-Belgio oggi in tv: quarti di finale Finals Coppa Davis 2025

Quando e come vedere in tv la sfida Francia-Belgio dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Inizia con questo matchup la settimana che porterà alla conquista l’Insalatiera. Oggi i due capitani Mathieu e Darcis dovranno scegliere a chi affidarsi, ricordando che le scelte possono essere comunicate e cambiate rispetto alla vigilia sino a un’ora prima dell’inizio degli incontri. La Francia ha tra i convocati Rinderknech, Bonzi, Herbert, Mpetshi Perricard e Moutet; il Belgio si affida a Bergs, Collignon, Blockz, Gille e Vliegen.

TABELLONE: ACCOPPIAMENTI E RISULTATI

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

SU CHE CANALE FRANCIA-BELGIO DI COPPA DAVIS

Francia e Belgio scenderanno in campo oggi, martedì 18 novembre. Le due squadre daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 16:00: primo singolare, poi a seguire il secondo e infine l’eventuale doppio. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento, oppure gratis se tesserati FITP).