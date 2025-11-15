Partite Finals Coppa Davis Bologna 2025 in chiaro sulla Rai: programmazione, date, orari, canali, guida tv

Come seguire sulla Rai le Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna da martedì 18 a domenica 23 novembre. La stagione del circuito ATP è ormai alle spalle, ma c’è ancora da aspettare per una selezione di giocatori prima delle vacanze. Nel capoluogo dell’Emilia-Romagna approda l’ultimo atto della Davis, con in palio l’Insalatiera conquistata negli ultimi due anni dall’Italia di Filippo Volandri.
La RAI non possiede i diritti della competizione, che infatti potrà essere seguita in maniera integrale soltanto su SuperTennis (che trasmetterà il quarto di finale contro l’Austria). Però, nel caso l’Italia dovesse superare i quarti di finale, allora semifinale e finale degli Azzurri verrebbero trasmesse anche su Rai 1.
PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS 2025 SULLA RAI
Venerdì 21 novembre ev.semifinale: ITALIA vs. Francia o Belgio a partire dalle 16 su Rai 1
Domenica 23 novembre ev.finale ITALIA a partire dalle 15 su Rai 1