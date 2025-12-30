Badosa pronta al rientro: “Miglior preparazione di sempre, ogni ostacolo mi ha insegnato qualcosa”

Paula Badosa è pronta per tornare a disputare un torneo ufficiale WTA. Dopo le partite di esibizione disputate nella World Tennis League di dicembre, è iscritta al tabellone del WTA 500 di Adelaide in programma dal 12 al 17 gennaio. Il torneo australiano sancirà il rientro in campo della spagnola, assente dalle competizioni ufficiali dal 28 settembre, quando si infortunò alla coscia nel match contro Karolina Muchova valido per il terzo turno del WTA 1000 di Pechino.

La carriera dell’ex numero 2 al mondo è stata costellata da numerosi guai fisici che, anche nel corso del 2025, le hanno impedito di trovare continuità. A pochi giorni dall’inizio della stagione, Badosa ha parlato in un’intervista per AE World. “Non vedo l’ora di tornare in campo, sono fiduciosa e voglio dare il 100% – ha ammesso la tennista – Il mio obiettivo è la continuità: rimanere in salute, giocare ad alto livello e godermi il percorso”. Con la speranza di rimanere in salute la spagnola ha aggiunto anche: “Ovviamente voglio competere per i tornei più importanti, quello è sempre un obiettivo”.

APPUNTAMENTO IN AUSTRALIA

Il primo grande appuntamento stagionale sarà l’Australian Open, dove la spagnola ha raggiunto le semifinali nel 2025 perdendo 6-4 6-2 da Aryna Sabalenka, poi vincitrice del torneo. Ripensando alla cavalcata del gennaio scorso ha detto: “L’Australian Open 2025 fu davvero speciale, dopo una pre-season dura mi confermò che tutto il lavoro fisico e mentale stava pagando”. E per l’appuntamento del 2026 ha confidato: “Ho fatto la miglior preparazione della mia carriera. Più lunga del solito, ma avevo bisogno di tempo per rimettermi in sesto dopo gli infortuni del 2025”.

Riflettendo sui numerosi stop fisici affrontati finora, Badosa ha ammesso di averli sempre usati come stimolo: “Ho imparato a vedere il fallimento come parte del processo, ma da ogni sconfitta ho appreso qualcosa. Se sei disposta ad ascoltare i passi falsi hanno moltissimo da insegnarti”. L’attuale numero 25 WTA ci ha tenuto a precisare che la salute non è solo fisica: “Penso che ciascuno di noi dovrebbe prendersi cura della salute mentale, allo stesso modo in cui ci si prende cura di quella fisica”. Per lei l’aspetto mentale ricopre la stessa importanza che “scegliere il giusto colpo in campo”.

Infine, la campionessa del WTA 1000 di Indian Wells 2021 non ha dubbi su quale sia il mix perfetto per tornare ai livelli che le competono: “Condizione fisica, livello tennistico e stato mentale sono tre pilastri fondamentali: il loro bilanciamento mi aiuterà ad avere una stagione solida”.