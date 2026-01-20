Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 21 gennaio. Torna in campo Paolini

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 21 gennaio per l’Australian Open 2026. Torna in campo la numero 7 del seeding Jasmine Paolini che affronterà la polacca Magdalena Frech sulla Kia Arena nella mattinata italiana. Sul campo 12 la coppia di doppio Darderi/Garin sfiderà Krajicek/Mektic. Il programma sulla Rod Laver Arena si aprirà con i due numeri 1 del seeding: prima Aryna Sabalenka affronterà la qualificata cinese Zhuoxuan Bai e a seguire toccherà a Carlos Alcaraz contro il tedesco Yannick Hanfmann.
IL PROGRAMMA COMPLETO DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO
ROD LAVER ARENA
Ore 01:30 (1) Sabalenka vs (Q) Bai
Non prima delle ore 04:00 (1) Alcaraz vs Hanfmann
Ore 09:00 Medjedovic vs (6) de Minaur
a seguire (29) Jovic vs (WC) Hon
MARGARET COURT ARENA
Ore 01:30 (Q) Faria vs (13) Rublev
Non prima delle ore 3:00 (3) Gauff vs Danilovic
Ore 09:00 Sakkari vs (8) Andreeva
a seguire (29) Tiafoe vs Comesana
JOHN CAIN ARENA
Ore 01:00 (12) Svitolina vs (Q) Klimovicova
a seguire (11) Medvedev vs Halys
Ore 07:00 Ruse vs Tomljanovic
Non prima delle ore 08:30 (3) Zverev vs Muller
KIA ARENA
Ore 01:00 (WC) Gibson vs (23= Shnaider
a seguire Opelka vs (14) Davidovich Fokina
a seguire (10) Bublik vs Fucsovics
a seguire Frech vs (7) Paolini
1573 ARENA
Ore 01:00 (19) Paul vs Tirante
a seguire (17) Mboko vs McNally
a seguire (WC) Thompson vs Borges
a seguire (19) Muchova vs Parks
ANZ ARENA
Ore 01:00 (18) Cerundolo vs Dzumhur
a seguire (Q) Hunter vs Baptiste
a seguire Potapova vs (28) Raducanu
a seguire (25) Tien vs Shevchenko
COURT 5
secondo match dalle ore 01:00 Putinseva vs Jacquemont
COURT 6
Ore 01:00 Majchrzak vs Marozsan
Non prima delle ore 05:00 Kudermetova vs (14) Tauson
a seguire (Q) Zheng vs (32) Moutet
a seguire Li vs Linette
COURT 7
Ore 01:00 Sonmez vs Bondar
a seguire Etcheverry vs (Q) Fery
quarto match dalle ore 01:00 Nava vs (26) Norrie
COURT 12
Secondo match dalle ore 01:00 Darderi/Garin vs (16) Krajicek/Mektic