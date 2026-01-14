Milion Dollar 1 Point Slam 2026: trionfa il dilettante Jordan Smith

Clamoroso epilogo nel Million Dollar 1 Point Slam 2026. A conquistare il titolo – e il milione – è stato il dilettante Jordan Smith, protagonista di un cammino da favola. Dopo aver eliminato, tra gli altri, Jannik Sinner negli ottavi di finale, l’australiano ha superato in finale Joanna Garland, facendo esplodere in un boato la Rod Laver Arena.

CHI È JORDAN SMITH

I favoriti alla vigilia non potevano che essere Sinner e Alcaraz, invece a disputare la finale a Melbourne sono stati un dilettante e la numero 117 WTA. Smith ha eliminato Pigossi, Sinner, Anisimova e Pedro Martinez, mentre Garland ha avuto la meglio su Zverev, Kyrgios, Sakkari (che aveva sconfitto Carlos Alcaraz) e Vekic. Nell’atto conclusivo, la giocatrice taiwanese ha scelto di servire ma ha sbagliato il colpo in uscita, sparacchiando un rovescio.

Cosà comprerà Smith con un milione di dollari australiani?

“Penso che comprerò una casa e forse li investirò” ha dichiarato laconicamente Smith, chiaramente frastornato da quanto appena accaduto ma al settimo cielo, come dimostrato dal sorriso che non ha mai abbandonato il suo volto.

COS’È IL MILION DOLLAR 1 POINT SLAM

A contendersi il titolo saranno 48 partecipanti, suddivisi tra professionisti, dilettanti e celebrità invitate tramite wild card. Il montepremi complessivo sarà di 1 milione di dollari australiani, assegnato al vincitore finale. La particolarità sta nel format: ogni match sarà deciso da un solo punto, in un tabellone a eliminazione diretta. Un singolo scambio determinerà l’eliminazione o il passaggio del turno.