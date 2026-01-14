Milion Dollar 1 Point Slam 2026: Sinner eliminato dall’amatore Smith

Jannik Sinner eliminato dal Milion Dollar 1 Point Slam. Il numero due del mondo si ferma al terzo turno del torneo di esibizione contro l’amatore Jordan Smith. Errore al servizio per l’altoatesino, con una sola battuta a disposizione in quanto professionista ed ex vincitore del torneo, che manca l’accesso ai quarti di finale.

COS’È IL MILION DOLLAR 1 POINT SLAM

A contendersi il titolo saranno 48 partecipanti, suddivisi tra professionisti, dilettanti e celebrità invitate tramite wild card. Il montepremi complessivo sarà di 1 milione di dollari australiani, assegnato al vincitore finale. La particolarità sta nel format: ogni match sarà deciso da un solo punto, in un tabellone a eliminazione diretta. Un singolo scambio determinerà l’eliminazione o il passaggio del turno.