Sinner: “Avere alti e bassi è normale, la sconfitta non mi preoccupa”

“Non sono preoccupato per la sconfitta. Avere alti e bassi è normale, ma so come tornare al mio livello. Il mio obiettivo primario è il Roland Garros”. Queste le parole di Jannik Sinner, intervistato dai media presenti dopo la sconfitta rimediata contro il numero 16 del mondo Jakub Mensik ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha 2026. 7-6 2-6 6-3 il punteggio in favore del ceco che ha giocato una partita ai limiti della perfezione, soprattutto al servizio, per portarsi a casa la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Momento difficile, invece, per il 4 volte vincitore Slam che non riesce a trovare la continuità che lo ha contraddistinto negli ultimi 2 anni.

LA CRONACA DEL MATCH

L’ANALISI DEL MATCH

“Credo che nel primo set lui abbia servito molto bene, intorno al 90% di prime, quindi ho avuto poche chance di fare il break – ha detto l’altoatesino in esclusiva ai microfoni di Sky Sport -. Ho provato a spingere, ma non sono riuscito quanto volessi. Poi nel secondo set, quando sono riuscito a fargli il break ero un pelo più libero. Nel terzo invece sono partito subito male con un break che non sono più riuscito a recuperare”.

“NORMALE AVERE DEGLI ALTI E DEI BASSI”

Nonostante la sconfitta, il numero 2 del mondo non è preoccupato ed è pronto a rimettersi a lavoro per superare questo momento di calo, fisiologico per ogni atleta. “È una partita che è andata com’è andata. Ora ovviamente vediamo dove possiamo migliorare, però siamo sereni, non c’è nessun disastro. Stiamo lavorando per vincere più partite possibile. Sono momenti che passiamo quindi sono molto sereno, mi tirerò di nuovo fuori”.

“Ogni giocatore affronta degli alti e dei bassi – ha proseguito l’azzurro -. Ho avuto due anni incredibili e ora ho un piccolo ‘down’, ma non è qualcosa che mi preoccupa. So di poter giocare un tennis migliore. Tutti nel nostro lavoro abbiamo alti e bassi, non sono preoccupato. Cerchiamo di migliorare in ogni torneo a cui prendo parte. Ma è normale attraversare alcuni momenti difficili, ne ho avuti altri anche più difficili in passato. So come tornare”.

IL SOGNO ROLAND GARROS

L’ex numero 1 al mondo ha riflettuto, con grande ottimismo, sugli obiettivi per questa stagione, dal Masters 1000 di Indian Wells – in programma dal 4 al 14 marzo – al sogno Roland Garros per riscattare la finale dello scorso anno con Carlos Alcaraz. “Uno dei miei più grandi obiettivi è il Roland Garros, ma è ancora lontano. Devo anche ricordarmi di quel che ho fatto negli ultimi tre anni, in cui ho vinto davvero tante partite e ne ho perse poche. La fiducia per giocare un buon tennis c’è, è lì”.

“Indian Wells solitamente è un torneo dove faccio un po’ fatica, vediamo che cosa succederà lì, mentre a Miami ho sempre giocato bene. Poi inizierà la stagione sulla terra. Sto cercando di aggiungere un paio di cose nuove – ha concluso il numero 2 del mondo –, contro Mensik non hanno funzionato bene come avrei voluto, ma non tutti i giorni sono uguali”.