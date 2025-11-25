ITF W75 Fujairah 2025: esordio vincente per Tyra Grant

Parte col piede giusto l’avventura di Tyra Grant all’ITF W75 di Fujairah. La tennista italiana ha infatti sconfitto con lo score di 7-5 6-0 la polacca Marcelina Podlinska (numero 638 del ranking WTA) assicurandosi un posto al secondo turno. Un primo set in salita per la classe 2008 costretta a recuperare il break di svantaggio subito nel secondo game ma capace di piazzare la zampata decisiva nell’undicesimo. Il secondo set è un perfetto assolo dell’allieva di Matteo Donati che chiude agevolmente 6-0.
Nel prossimo turno del W75 degli Emirati Arabi, Tyra Grant affronterà Petra Marcinko. La giocatrice croata, numero 114 del ranking WTA, è reduce dalla vittoria ottenuta in due set contro l’israeliana Lina Glushko per 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco.