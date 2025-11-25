Ct Ceriano, salvezza conquistata: il 3-1 a Cagliari vale un altro anno di Serie A2

Missione compiuta per il Club Tennis Ceriano, che supera 3-1 il Tc Cagliari nello spareggio salvezza e blinda la permanenza in Serie A2 femminile anche per il 2026. Una giornata perfetta per le brianzole, che sui campi in terra battuta all’aperto del circolo sardo hanno messo in campo solidità, determinazione e voglia di riscatto dopo una stagione complicata.

L’avvio è stato ideale grazie alla prestazione impeccabile di Rachele Zingale, protagonista nel primo singolare contro Sara Festa: un netto 6-0 6-2 in appena un’ora che ha regalato subito fiducia al team lombardo. Il pareggio sardo è arrivato nel match successivo, dove Eleonora Alvisi ha superato Ylena In-Albon per 7-5 6-3, al termine di un primo set tiratissimo in cui la svizzera del Ceriano aveva recuperato più volte lo svantaggio senza però riuscire a ribaltare l’inerzia.

Il 2-1 per Ceriano è maturato senza giocare il terzo singolare, poiché l’avversaria di Maria Aurelia Scotti non si è presentata, consegnando alla brianzola il punto del nuovo vantaggio. A completare l’opera ci ha pensato proprio la coppia Scotti/In-Albon, autrice di un doppio autoritario contro Festa/Alvisi: un 6-1 6-2 in 49 minuti che ha chiuso definitivamente il confronto e sancito la salvezza.

“È una salvezza meritata – ha commentato il capitano Silverio Basilico – e rappresenta la chiusura migliore possibile per una stagione durissima, segnata da tanti problemi fisici. L’unica vittoria dell’anno è arrivata proprio nel giorno più importante, su campi outdoor in terra che non sono certo quelli che preferiamo. Le ragazze hanno messo in campo tutto il loro cuore e questo risultato ripaga ogni sforzo. Sono davvero soddisfatto: il Ct Ceriano giocherà ancora in Serie A2”.