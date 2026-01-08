Scandalo wild card ITF Nairobi, Tennis Kenya: “La ragazza ha mentito sul suo livello”

Nelle ultime ore sono diventati virali diversi video provenienti dal torneo ITF W35 di Nairobi, in cui Hajar Abdelkader, “giocatrice” egiziana entrata in tabellone grazie a una wild card ha perso contro la numero 1026 WTA Lorena Schaedel il proprio incontro per 6-0 6-0, raccogliendo appena tre punti e commettendo 20 doppi falli. Le immagini, rapidamente diffuse sui social, hanno sollevato forti interrogativi sul livello di gioco espresso e, soprattutto, sulle modalità di assegnazione della wild card.

A seguito delle polemiche, Tennis Kenya ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire quanto accaduto: “Tennis Kenya è a conoscenza delle preoccupazioni emerse in merito alla partecipazione della giocatrice egiziana Hajar Abdelkader al torneo ITF W35 di Nairobi, dopo la circolazione sui social media di un video che ha sollevato interrogativi sul suo livello di gioco”.

“La giocatrice ha ricevuto una wildcard per la seconda settimana del torneo dopo aver presentato una richiesta formale. Il posto si è reso disponibile a seguito del ritiro, con breve preavviso, della giocatrice inizialmente destinataria della wildcard per il main draw, che ha poi optato per disputare le qualificazioni. In quel momento, Abdelkader era l’unica atleta ad aver richiesto una wild card e la decisione è stata presa sulla base delle informazioni fornite, nell’interesse di mantenere un tabellone completo ed equilibrato, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo del tennis in Africa”.

Col senno di poi, Tennis Kenya riconosce che questa wild card non avrebbe dovuto essere concessa. La federazione ha preso atto di questa esperienza e farà in modo che un episodio così estremamente raro non si ripeta. Nell’assegnazione delle wild card, Tennis Kenya considera fattori quali le priorità di sviluppo dei giocatori, l’equilibrio competitivo del tabellone e le informazioni fornite dai richiedenti, con particolare attenzione ai giocatori kenioti, dell’Africa orientale e africani. In questo caso, la giocatrice ha dichiarato di possedere un adeguato livello di esperienza competitiva e la wild card è stata concessa sulla base delle informazioni fornite“.