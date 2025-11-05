Yannick Noah al miele su Félix Auger-Aliassime “Non è lontano da Sinner e Alcaraz”

In occasione della premiazione della finale al Masters 1000 di Parigi, è stata la leggenda francese Yannick Noah a consegnare il premio a Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha trionfato contro Félix Auger-Aliassime con lo score di 6-4 7-6 e, oltre ad aver vinto il suo primo 1000 in stagione, ha anche fatto ritorno in vetta al ranking mondiale.

Noah ha colto il momento per parlare del giocatore canadese che, prima dell’atto conclusivo parigino, aveva affermato che né Sinner e nemmeno Carlos Alcaraz in fondo sono così intoccabili. Il campione del Roland Garros nel 1983 si è trovato concorde con le dichiarazioni di Auger-Aliassime e ha rafforzato le sue parole sostenendo che il livello mostrato dal classe 2000 non fosse poi così lontano da quello dell’altoatesino. Inoltre, secondo Noah, quando si vede un match del genere, in fin dei conti non c’è una differenza così marcata.

“SONO RIMASTO COLPITO DA FÉLIX, QUESTA PARTITA È INCORAGGIANTE PER LUI”

Auger-Aliassime ha vissuto senza ombra di dubbio la sua stagione migliore. Tre trofei vinti (Adelaide, Montpellier e Bruxelles) e due finali raggiunte a Dubai e Parigi, oltre alla semifinale giocata a New York. Il canadese è anche a un passo dal ritorno alle ATP Finals tre anni dopo la sua prima e – per ora – ancora ultima volta. Il classe 2000 di Montréal volerà a Torino qualora Lorenzo Musetti non trionfasse ad Atene oppure nel caso Novak Djokovic rinunciasse a giocare le Finals.

E Yannick Noah ha speso parole dolcissime per Félix: “Sono sempre rimasto impressionato da Jannik, ma mi ha sorpreso anche Félix. Ha iniziato a rilento, ma il secondo set è stato molto combattuto. Questi match si decidono sempre su due o tre punti, e così è stato nel tie-break.

Félix ha fatto comunque molta strada e credo che se all’inizio della settimana gli avessero detto che sarebbe arrivato in finale, ovviamente sarebbe stato contento. Ho letto la sua dichiarazione dove affermava che Sinner e Alcaraz non sono intoccabili e un po’ l’ho percepito anch’io. Quando vedi questi match, noti che Sinner vince perché è più bravo nei punti importanti, ma non cogli una differenza così grande. E questo per lui è molto incoraggiante.”