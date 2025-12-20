Cobolli: “Alcaraz mi dà tanti consigli. Sinner? Al momento è molto lontano”

Impegnato a Murcia per la pre-season con Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Uno andata in scena durante il Tg1. L’azzurro ha innanzitutto parlato proprio delle sessioni di lavoro insieme al numero uno al mondo: “Le due ore di allenamento con lui sembrano 20 minuti. Quando invece le fai con altri giocatori sembrano effettivamente di due ore. Carlos mi sta dando tanti consigli: anche se non me li dice esplicitamente io apprendo“.

Grande protagonista della recente Coppa Davis vinta dall’Italia a Bologna, Cobolli ha poi parlato della nuova stagione ormai alle porte: “Su cosa posso migliorare? Secondo il mio team su tutto. Mi reputo molto forte su alcuni aspetti, ma so anche che ho tanti margini di miglioramento su altri“.

Infine, un commento su Jannik Sinner: “Nella vita bisogna essere un po’ realisti. Io lavoro tutti i giorni per arrivare dove sta lui, ma riconosco che al momento è molto lontano“.