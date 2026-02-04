Wta

WTA 250 Ostrava 2026: orari, programma e ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio

Linda Fruhvirtova - Foto Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio del torneo WTA 250 di Ostrava. Numerose le teste di serie in campo, da Emiliana Arango con Tamara Korpatsch, a Rebecca Sramkova con Linda Fruhvirtova. Vorranno sfruttare l’opportunità vista la prematura uscita della numero uno del seed Tatjana Maria.

Il programma di mercoledì 4 febbraio

Centre court

ore 11:00 Korpatsch vs (2) Arango

a seguire Boulter vs (5) Golubic

non prima delle ore 14:00 (4) Sramkova vs Fruhvirtova

non prima delle ore 18:00 (Q) Ferro vs Bartunkova

a seguire (8) Udvardy vs Parry

