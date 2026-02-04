WTA 250 Ostrava 2026: orari, programma e ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio del torneo WTA 250 di Ostrava. Numerose le teste di serie in campo, da Emiliana Arango con Tamara Korpatsch, a Rebecca Sramkova con Linda Fruhvirtova. Vorranno sfruttare l’opportunità vista la prematura uscita della numero uno del seed Tatjana Maria.
Il programma di mercoledì 4 febbraio
Centre court
ore 11:00 Korpatsch vs (2) Arango
a seguire Boulter vs (5) Golubic
non prima delle ore 14:00 (4) Sramkova vs Fruhvirtova
non prima delle ore 18:00 (Q) Ferro vs Bartunkova
a seguire (8) Udvardy vs Parry