WTA 500 Abu Dhabi 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio del torneo WTA 500 di Abu Dhabi. Si concludono gli ottavi di finale, con le favorite Belinda Bencic ed Ekaterina Alexandrova in campo rispettivamente con Sonay Kartal e Dayana Yastremska. Presenti anche Jelena Ostapenko e Alexandra Eala.
Il programma di mercoledì 4 febbraio
Stadium court
Non prima delle 10:00 Yastremska vs (2) Alexandrova
A seguire (Q) Bejlek vs (7) Ostapenko
Non prima delle 14:00 (1) Bencic vs (Q) Kartal
A seguire (LL) Sasnovich vs Eala