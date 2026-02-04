Wta

WTA 500 Abu Dhabi 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio del torneo WTA 500 di Abu Dhabi. Si concludono gli ottavi di finale, con le favorite Belinda Bencic ed Ekaterina Alexandrova in campo rispettivamente con Sonay Kartal e Dayana Yastremska. Presenti anche Jelena Ostapenko e Alexandra Eala.

Il programma di mercoledì 4 febbraio 

Stadium court

Non prima delle 10:00 Yastremska vs (2) Alexandrova

A seguire (Q) Bejlek vs (7) Ostapenko

Non prima delle 14:00 (1) Bencic vs (Q) Kartal

A seguire (LL) Sasnovich vs Eala

