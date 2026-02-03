WTA 250 Cluj 2026: Bronzetti e Stefanini out al primo turno

Si ferma al primo turno il cammino nel WTA 250 di Cluj 2026 per Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Per la romagnola sconfitta in tre set contro Anastasia Potapova al termine di una partita molto combattuta. Finisce 5-7 6-4 7-5 in 2 ore e 42 minuti. L’austriaca affronterà Anastasia Zakharova al prossimo turno. Anche per la toscana la sconfitta arriva al termine di un match lottato: con la rumena Jaqueline Cristian termina 6-2 2-6 7-5 in 2 ore e 17 minuti. Cristian troverà Daria Snigur al prossimo turno.

La partite

Entrambe le sconfitte arrivano con qualche rimpianto. La riminese vince il primo set e si porta in vantaggio sul 4-2 nel corso del secondo. Subisce la rimonta di Potapova che, vincendo 4 giochi consecutivi ribalta il parziale a suo favore. Il rimpianto più grosso, però, deriva dal terzo set: l’italiana va subito in vantaggio 2-0, poi subisce un doppio break che rimette avanti l’avversaria (4-2), infine rovescia nuovamente l’inerzia della partita con due turni in risposta vinti. Si guadagna quindi la chance di servire per il match sul 5-4. Purtroppo non la sfrutta e viene nuovamente rimontata dalla numero 5 del seeding che, con altri due giochi di fila, chiude 7-5.

Per quanto riguarda Stefanini, l’azzurra fatica ad entrare immediatamente in partita, pagando subito dazio con un break in apertura. Salva una palla del doppio break quando il punteggio è sul 2-0, ma non riesce a replicare sul 4-2: perde il game e manda Cristian a servire per la frazione. Nel secondo set, però, la musica cambia totalmente: entra in campo una Stefanini aggressiva e precisa che mette in enorme difficoltà Cristian. Questa volta è l’italiana a vincere 6-2 con due break di vantaggio. Nel terzo parziale la toscana è brava a rimontare un break di svantaggio, ma si spegne sul più bello: subisce un altro break a 0 nell’undicesimo gioco. Cristian va a servire per il match e non sbaglia, passando il turno.