Australian Open 2026: affluenza record per il primo giorno di qualificazioni

Non poteva augurarsi un inizio migliore l’Australian Open, che nel 2026 ha già stabilito un record relativo alla presenza di pubblico nel primo giorno di qualificazioni. Lunedì 12 gennaio hanno infatti varcato i cancelli di Melbourne Park ben 29.261 persone per assistere agli incontri valevoli per il tabellone cadetto. Il primato precedente era di 7.543 persone. Se questi sono i presupposti, c’è da credere che verrà battuto anche il record di spettatori totali a fine torneo (nel 2025 furono 1.218.831).