Us Open 2025: programma, orari e ordine di gioco lunedì 25 agosto

Il programma della seconda giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 25 agosto agli US Open 2025. Se nel Day-1 del torneo è toccato a Novak Djokovic aprire le danze, ora è Carlos Alcaraz il protagonista di questo inizio di settimana. Il fenomeno di Murcia, che va a caccia della prima posizione mondiale in quel di New York, esordirà sotto le luci dell’Arthur Ashe, quando in Italia sarà notte fonda, contro Reilly Opelka. Il match si giocherà infatti dopo quello tra l’eterna Venus Williams e Karolina Muchova. Debutto anche per altri big, da Jack Draper a Mirra Andreeva, passando per i padroni di casa Keys e Tiafoe. Derby tra Passaro e Cobolli, ma vanno in campo anche Cocciaretto e Bellucci. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari.
IL PROGRAMMA DI LUNEDI 25 AGOSTO
Arthur Ashe Stadium
17:30
[6] Madison Keys (USA) – Renata Zarazua (MEX)
Followed By
[17] Frances Tiafoe (USA) – Yoshihito Nishioka (JPN)
01:00
Venus Williams (USA) – [11] Karolina Muchova (CZE)
Followed By
Reilly Opelka (USA) – [2] Carlos Alcaraz (ESP)
Louis Armstrong Stadium
17:00
Barbora Krejcikova (CZE) – [22] Victoria Mboko (CAN)
Followed By
Federico Agustin Gomez (ARG) – [5] Jack Draper (GBR)
01:00
Sebastian Ofner (AUT) – [12] Casper Ruud (NOR)
Followed By
Alycia Parks (USA) – [5] Mirra Andreeva
Grandstand
17:00
Petra Kvitova (CZE) – Diane Parry (FRA)
Followed By
Joao Fonseca (BRA) – Miomir Kecmanovic (SRB)
Non prima delle 21:00
Botic van De Zandschulp (NED) – [11] Holger Rune (DEN)
Followed By
Anna Bondar (HUN) – [12] Elina Svitolina (UKR)
Stadium 17
17:00
Cameron Norrie (GBR) – Sebastian Korda (USA)
Followed By
[9] Elena Rybakina (KAZ) – Julieta Pareja (USA)
Followed By
[15] Daria Kasatkina (AUS) – Elena-Gabriela Ruse (ROU)
Non prima delle 23:00
[9] Karen Khachanov – Nishesh Basavareddy (USA)
Court 5
17:00
Leolia Jeanjean (FRA) – Priscilla Hon (AUS)
Followed By
[19] Elise Mertens (BEL) – Alyssa Ahn (USA)
Followed By
Francesco Passaro (ITA) – [24] Flavio Cobolli (ITA)
Followed By
Dino Prizmic (CRO) – [15] Andrey Rublev
Court 6
17:00
Anastasia Pavlyuchenkova – [30] Dayana Yastremska (UKR)
Followed By
Kamilla Rakhimova – Caroline Garcia (FRA)
Followed By
James Duckworth (AUS) – Tristan Boyer (USA)
Followed By
Katie Volynets (USA) – Zeynep Sonmez (TUR)
Court 7
17:00
Sebastian Baez (ARG) – Lloyd Harris (RSA)
Followed By
Francisco Comesana (ARG) – [28] Alex Michelsen (USA)
Followed By
Maria Sakkari (GRE) – Tatjana Maria (GER)
Followed By
[28] Magdalena Frech (POL) – Talia Gibson (AUS)
Court 9
17:00
Yulia Putintseva (KAZ) – Elisabetta Cocciaretto (ITA)
Followed By
Aliaksandra Sasnovich – Iva Jovic (USA)
Followed By
Jaume Munar (ESP) – Jaime Faria (POR)
Court 10
17:00
[22] Ugo Humbert (FRA) – Adam Walton (AUS)
Followed By
Mattia Bellucci (ITA) – Juncheng Shang (CHN)
Followed By
Elsa Jacquemot (FRA) – Marie Bouzkova (CZE)
Court 11
17:00
Martin Damm (USA) – Darwin Blanch (USA)
Followed By
Taylor Townsend (USA) – Antonia Ruzic (CRO)
Followed By
Jenson Brooksby (USA) – Aleksandar Vukic (AUS)
Followed By
Darja Semenistaja (LAT) – Peyton Stearns (USA)
Court 12
17:00
[17] Liudmila Samsonova – Yue Yuan (CHN)
Followed By
[29] Anna Kalinskaya – Clervie Ngounoue (USA)
Followed By
Jan-Lennard Struff (GER) – Mackenzie McDonald (USA)
Followed By
[31] Gabriel Diallo (CAN) – Damir Dzumhur (BIH)
Court 15
17:00
Aleksandar Kovacevic (USA) – Coleman Wong (HKG)
Non prima delle 19:00
Cristina Bucsa (ESP) – Claire Liu (USA)
Followed By
Hugo Dellien (BOL) – Kamil Majchrzak (POL)
Court 15
17:00
Zizou Bergs (BEL) – Chun-Hsin Tseng (TPE)
Followed By
Daniel Elahi Galan (COL) – Raphael Collignon (BEL)
Followed By
Ann Li (USA) – Rebecca Sramkova (SVK)