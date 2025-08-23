News

Us Open 2025, programma e ordine di gioco martedì 26 agosto: Musetti in apertura, poi tocca a Sinner

Redazione
By Redazione
2 Min Read
Jannik Sinner
Jannik Sinner, Italie, Tournoi de Cincinatti 2025, 1/2 Finale - Photo : / Claude Cabit / PsnewZ / SIPA /00312862_0011//Credit:PSNEWZ/SIPA/2508170001

Il programma della terza giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 26 agosto agli US Open 2025. L’attesa è finita, finalmente scende in campo Jannik Sinner per il suo match d’esordio quest’anno a New York. Il tennista numero uno del ranking mondiale inizia la sua difesa del titolo contro il ceco Kopriva in un match programmato sull’Arthur Ashe nella prima serata italiana. Lorenzo Musetti apre il programma sul Louis Armstrong. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari. 

Contents

PROGRAMMA LUNEDI 25 AGOSTO

PROGRAMMA DOMENICA 24 AGOSTO

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

IL PROGRAMMA DI MARTEDI 26 AGOSTO

Arthur Ashe Stadium

Ore 17:30

  • Emiliana Arango (COL) vs [2] Iga Swiatek (POL)

A seguire

  • [1] Jannik Sinner (ITA) vs Vit Kopriva (CZE)

Ore 01:00

  • Ajla Tomljanovic (AUS) vs [3] Coco Gauff (USA)

A seguire

  • [3] Alexander Zverev (GER) vs Alejandro Tabilo (CHI)

Louis Armstrong Stadium

Ore 17:00

  • [10] Lorenzo Musetti (ITA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

A seguire

  • [8] Amanda Anisimova (USA) vs Kimberly Birrell (AUS)

Ore 01:00

  • Greet Minnen (BEL) vs [23] Naomi Osaka (JPN)

A seguire

  • Elmer Moller (DEN) vs [14] Tommy Paul (USA)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS