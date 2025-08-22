News

Us Open 2025, l’ordine di gioco di domenica 24 agosto: esordio in notturna per Jasmine Paolini

Jasmine Paolini
Il programma della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 24 agosto agli US Open 2025. Dopo Roland Garros e Australian Open, anche lo Slam a stelle e strisce anticipa di un giorno l’inizio ufficiale degli incontri del tabellone principale. Gli appassionati potranno quindi godersi ben tre domeniche in compagnia del grande tennis dalla Grande Mela. E si inizia subito con il botto, ovvero con Jasmine Paolini protagonista in sessione serale sul Louis Armstrong a partire dall’01:00 italiana. In contemporanea, sull’Arthur Ashe, Novak Djokovic esordisce in un match non banale contro Learner Tien. Attenzione al Campo 5, dove giocheranno Bronzetti, Nardi e Darderi. Di seguito ecco allora gli italiani che scenderanno in campo durante la terza giornata con i campi di riferimento.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 24 AGOSTO

Arthur Ashe Stadium

Ore 18:00

  • Ben Shelton (USA) [6] vs. Qualifier/Lucky Loser
  • Aryna Sabalenka [1] vs. Rebeka Masarova (SUI)

Non prima dell’01:00

  • Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Learner Tien (USA)
  • Jessica Pegula (USA) [4] vs. Mayar Sherif (EGY)

Louis Armstrong Stadium

Ore 17:00

  • Emma Raducanu (GBR) vs. Qualifier

Non prima delle 19:00

  • Emilio Nava (USA) vs. Taylor Fritz (USA) [4]

Non prima dell’01:00

  • Qualifier vs. Jasmine Paolini (ITA) [7]
  • Daniil Medvedev [13] vs. Benjamin Bonzi (FRA)

Grandstand

Ore 17:00

  • [16] Jakub Mensik (CZE) vs Nicolas Jarry (CHI)

  • Alexandra Eala (PHI) vs [14] Clara Tauson (DEN)

Non prima delle 21:00

  • [10] Emma Navarro (USA) vs Yafan Wang (CHN)

Non prima delle 23:00

  • [30] Brandon Nakashima (USA) vs Qualifier/Lucky Loser

STADIUM 17

Ore 17:00

  • Alexander Shevchenko (KAZ) vs [18] Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

  • Qualifier vs [31] Leylah Fernandez (CAN)

  • [20] Jiri Lehecka (CZE) vs Borna Coric (CRO)

Non prima delle 00:00

  • Qualifier vs [16] Belinda Bencic (SUI)

Court 5

Ore 17:00

  • Lucia Bronzetti (ITA) vs Qualifier

  • [32] Luciano Darderi (ITA) vs Rinky Hijikata (AUS)

  • Luca Nardi (ITA) vs [21] Tomas Machac (CZE)

  • Lulu Sun (NZL) vs Camila Osorio (COL)

Court 6

Ore 17:00

  • Qualifier/Lucky Loser vs Fabian Marozsan (HUN)
  • Pablo Carreno Busta (ESP) vs Qualifier/Lucky Loser
  • Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Anna Blinkova

Court 7

Ore 17:00

  • Nuria Parrizas Diaz (ESP) vs Polina Kudermetova
  • Qualifier vs Marketa Vondrousova (CZE)
  • Adrian Mannarino (FRA) vs [29] Tallon Griekspoor (NED)
  • Jordan Thompson (AUS) vs Corentin Moutet (FRA)

Court 10

Ore 19:00

  • Moyuka Uchijima (JPN) vs Olga Danilovic (SRB)
  • Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Court 11

Ore 17:00

  • [32] McCartney Kessler (USA) vs Magda Linette (POL)
  • Stefan Dostanic (USA) vs Eliot Spizzirri (USA)
  • [25] Jelena Ostapenko (LAT) vs Qualifier
  • Mariano Navone (ARG) vs Marcos Giron (USA)

Court 12

Ore 17:00

  • Roberto Carballes Baena (ESP) vs Arthur Rinderknech (FRA)
  • Jil Teichmann (SUI) vs Caty McNally (USA)
  • Qualifier/Lucky Loser vs Ethan Quinn (USA)
  • Victoria Azarenka vs Qualifier

Court 13

Ore 17:00

  • Qualifier vs [24] Veronika Kudermetova
  • Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser
  • Anastasia Potapova vs Lin Zhu (CHN)
