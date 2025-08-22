Us Open 2025, l’ordine di gioco di domenica 24 agosto: esordio in notturna per Jasmine Paolini

Il programma della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 24 agosto agli US Open 2025. Dopo Roland Garros e Australian Open, anche lo Slam a stelle e strisce anticipa di un giorno l’inizio ufficiale degli incontri del tabellone principale. Gli appassionati potranno quindi godersi ben tre domeniche in compagnia del grande tennis dalla Grande Mela. E si inizia subito con il botto, ovvero con Jasmine Paolini protagonista in sessione serale sul Louis Armstrong a partire dall’01:00 italiana. In contemporanea, sull’Arthur Ashe, Novak Djokovic esordisce in un match non banale contro Learner Tien. Attenzione al Campo 5, dove giocheranno Bronzetti, Nardi e Darderi. Di seguito ecco allora gli italiani che scenderanno in campo durante la terza giornata con i campi di riferimento.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 24 AGOSTO
Arthur Ashe Stadium
Ore 18:00
- Ben Shelton (USA) [6] vs. Qualifier/Lucky Loser
- Aryna Sabalenka [1] vs. Rebeka Masarova (SUI)
Non prima dell’01:00
- Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Learner Tien (USA)
- Jessica Pegula (USA) [4] vs. Mayar Sherif (EGY)
Louis Armstrong Stadium
Ore 17:00
- Emma Raducanu (GBR) vs. Qualifier
Non prima delle 19:00
- Emilio Nava (USA) vs. Taylor Fritz (USA) [4]
Non prima dell’01:00
- Qualifier vs. Jasmine Paolini (ITA) [7]
- Daniil Medvedev [13] vs. Benjamin Bonzi (FRA)
Grandstand
Ore 17:00
-
[16] Jakub Mensik (CZE) vs Nicolas Jarry (CHI)
-
Alexandra Eala (PHI) vs [14] Clara Tauson (DEN)
Non prima delle 21:00
-
[10] Emma Navarro (USA) vs Yafan Wang (CHN)
Non prima delle 23:00
-
[30] Brandon Nakashima (USA) vs Qualifier/Lucky Loser
STADIUM 17
Ore 17:00
-
Alexander Shevchenko (KAZ) vs [18] Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
-
Qualifier vs [31] Leylah Fernandez (CAN)
-
[20] Jiri Lehecka (CZE) vs Borna Coric (CRO)
Non prima delle 00:00
-
Qualifier vs [16] Belinda Bencic (SUI)
Court 5
Ore 17:00
-
Lucia Bronzetti (ITA) vs Qualifier
-
[32] Luciano Darderi (ITA) vs Rinky Hijikata (AUS)
-
Luca Nardi (ITA) vs [21] Tomas Machac (CZE)
-
Lulu Sun (NZL) vs Camila Osorio (COL)
Court 6
Ore 17:00
- Qualifier/Lucky Loser vs Fabian Marozsan (HUN)
- Pablo Carreno Busta (ESP) vs Qualifier/Lucky Loser
- Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Anna Blinkova
Court 7
Ore 17:00
- Nuria Parrizas Diaz (ESP) vs Polina Kudermetova
- Qualifier vs Marketa Vondrousova (CZE)
- Adrian Mannarino (FRA) vs [29] Tallon Griekspoor (NED)
- Jordan Thompson (AUS) vs Corentin Moutet (FRA)
Court 10
Ore 19:00
- Moyuka Uchijima (JPN) vs Olga Danilovic (SRB)
- Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG)
Court 11
Ore 17:00
- [32] McCartney Kessler (USA) vs Magda Linette (POL)
- Stefan Dostanic (USA) vs Eliot Spizzirri (USA)
- [25] Jelena Ostapenko (LAT) vs Qualifier
- Mariano Navone (ARG) vs Marcos Giron (USA)
Court 12
Ore 17:00
- Roberto Carballes Baena (ESP) vs Arthur Rinderknech (FRA)
- Jil Teichmann (SUI) vs Caty McNally (USA)
- Qualifier/Lucky Loser vs Ethan Quinn (USA)
- Victoria Azarenka vs Qualifier
Court 13
Ore 17:00
- Qualifier vs [24] Veronika Kudermetova
- Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser
- Anastasia Potapova vs Lin Zhu (CHN)