ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 10 gennaio del torneo combined di Brisbane ATP (250) e WTA (500). In campo la testa di serie numero 1 al femminile Aryna Sabalenka, impegnata con la ceca Muchova. Al maschile tre statunitensi in campo con il derby a stelle e strisce tra Brandon Nakashima e Aleksandar Kovacevic.

IL PROGRAMMA COMPLETO

PAT RAFTER ARENA

ore 2.00 – (1) Sabalenka vs (11) Muchova

non prima delle 4.00 – Kovacevic vs Nakashima

non prima delle 6.00 – (4) Pegula vs (16) Kostyuk

non prima delle 9.30 – (1) Medvedev oppure (LL) Majchrzak vs Michelsen