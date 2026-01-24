Australian Open 2026, Sinner: “Felice di esserne uscito”

“Faceva caldo, ho iniziato ad avere un po’ di crampi nel terzo set, che poi col tempo sono scompariti. Sicuramente conoscere il mio corpo mi aiuta molto a gestire queste situazioni. Oggi sono stato anche fortunato, perché quando hanno chiuso il tetto, e ci vuole un po’ di tempo, ho avuto la possibilità di sciogliermi, di riposarmi, e questo mi ha aiutato. Ma soprattutto mi ha permesso di capire che dovevo cambiare qualcosa nel mio gioco. Così Jannik Sinner ha analizzato in conferenza stampa le sue condizioni fisiche dopo la vittoria in rimonta contro Eliot Spizzirri, superato per 4-6 6-3 6-4 6-4 al terzo turno dell’Australian Open 2026.

Il numero 2 del mondo ha poi aggiunto: “Fisicamente mi sento bene, così come mentalmente. Però credo di dover migliorare ancora su questo aspetto, per fare in modo che i crampi arrivino il meno possibile. So che c’è margine di miglioramento e sono certo che faremo tutto il possibile per crescere: poi, sono convinto, le cose andranno bene“.

GLI OTTAVI CON DARDERI

Sinner ha guardato anche al prossimo impegno, che lo vedrà opposto a Luciano Darderi: “Per il prossimo match vedremo cosa arriverà, ma sono molto contento. Ci sarà sicuramente almeno un italiano nei quarti di finale e avere questo privilegio in uno Slam è una cosa bellissima, sia per noi che per l’Italia”.

L’IMPORTANZA DELLA PREPARAZIONE A DUBAI

Nel corso della conferenza, l’altoatesino ha parlato anche dell’importanza della preparazione svolta a Dubai durante l’off-season: “Andare a Dubai ha un motivo preciso, le condizioni climatiche sono più simili a quelle australiane. Anche se quest’anno non faceva caldo come negli anni scorsi, è comunque molto utile per ambientarsi a temperature che in Europa, in quel periodo, non ci sono”.

L’ESSERE POSITIVO

In chiusura, un passaggio sulla mentalità: “Sicuramente c’è stata anche una dose di fortuna, ma so quanto lavoro faccio da anni. Non sempre riesci a trovare una soluzione, però se entri in campo con una mentalità positiva possono succedere più cose positive, e sei più disposto ad accettarle. Se entri negativo, spesso arrivano più cose negative. Sono contento del mio atteggiamento, della mia mentalità e, alla fine, del risultato, che è sicuramente positivo”.