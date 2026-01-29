Challenger Manama 2026: Nardi, Bellucci e Travaglia ai quarti di finale

Giovedì 29 gennaio è stata un’altra giornata positiva per i colori azzurri nel mondo Challenger. In Bahrain, al Challenger 125 di Manama (cemento) hanno vinto, qualificandosi per i quarti di finale, Luca Nardi, Mattia Bellucci e Stefano Travaglia. Sulla terra rossa di Concepcion (Cile) ha vinto di nuovo Marco Cecchinato che, a sua volta, disputerà i quarti di finale del Challenger 100 sudamericano.

Nardi show, bene Bellucci

La copertina di giornata è per Nardi che ha dominato il talento norvegese classe 2006 Nicolai Budkov Kjaer (n. 135 ATP). Il pesarese ha vinto 6-3 6-0 in soli 52 minuti. L’avvio di match è stato combattuto con break e contro-break (unica chance offerta dall’italiano), poi Nardi ha preso il largo lasciando appena 7 punti all’avversario nel secondo set. Ai quarti avrà un altro match non semplice contro Ugo Blanchet (n. 142 ATP).

Bellucci ha battuto il qualificato lituano Edas Butvilas (n. 277 ATP) 6-4 7-5 in 1 ora e 47 minuti. Il lombardo ha salvato le 3 palle break concesse, strappando il servizio all’avversario una volta per set. È bastato per accedere ai quarti di finale, dove affronterà Thiago Augustin Tirante (n. 103 ATP).

Travaglia in rimonta

Ha vinto il suo match anche Travaglia che ha dato seguito all’ottimo avvio di 2026 (sconfitto all’ultimo turno di qualificazioni dell’Australian Open). L’azzurro ha dovuto rimontare Coleman Wong (n. 132 ATP), chiudendo in 2 ore e 13 minuti sul punteggio di 6-7 6-3 6-4. Nel primo set non ha sfruttato l’occasione di chiudere sul 5-4 e servizio, consentendo al tennista di Hong Kong di rientrare e vincere il tie-break. Dopodiché, Travaglia è salito di rendimento e ha concesso appena una palla break nei successivi due set. Un break in apertura del secondo parziale e uno in chiusura del terzo gli hanno consentito di accedere ai quarti di finale. Affronterà il vincente del match tra Lorenzo Giustino e Otto Virtanen per un posto in semifinale.

Cecchinato di carattere

Anche il palermitano è stato protagonista di una rimonta degna di nota contro Alvaro Guillen Meza (n. 195 ATP), battuto 7-5 6-1 in 1 ora e 31 minuti. Nel corso del primo set Cecchinato si è trovato sotto 5-2 con due break di svantaggio. Ha quindi infilato una striscia di 5 giochi consecutivi, di cui 3 in risposta, ribaltando il set: 7-5 per lui. Nel secondo parziale, invece, l’azzurro ha dominato chiudendo sul 6-1. Ai quarti troverà l’ex Top 100 di Taipei Chun-Hsin Tseng, attualmente numero 122 ATP.