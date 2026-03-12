Miami Open 2026, assegnate le wild card: non c’è Wawrinka, presente Kouame

Sono state assegnate le wild card per i tornei Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, in programma da giovedì 19 marzo. Sono cinque i posti disponibili per il tabellone maschile, mentre ben 8 quelli per quello femminile.

Tra gli uomini, spicca la presenza del giovane Moise Kouame. A soli 16 anni, il francese sta disputando una stagione eccellente, vincendo partite importanti nel circuito Challenger e conquistando un prestigioso posto in un tabellone del circuito principale dopo aver superato le qualificazioni a Montpellier. Da inizio anno ha guadagnato più di 400 posizioni (attualmente n. 393), con buone possibilità di scalare ulteriormente la classifica a Miami. Completano il quadro delle wild card maschili il giapponese Sakamoto, vincitore degli Australian Open Junior 2024, il cinese Yibing Wu e gli americani Blanch e Damm. Da segnalare l’assenza di Stan Wawrinka, che dunque non parteciperà al torneo nel suo tour d’addio.

Più corposa la rappresentanza femminile a stelle e strisce, composta dall’eterna Venus Williams, vincitrice a Miami per tre volte in carriera, Sloane Stephens, Jennifer Brady, Taylor Townsend e Ashlyn Krueger. Da tenere d’occhio anche la partecipazione di Lilli Tagger, giovane austriaca di 18 anni allenata da Francesca Schiavone. Partita dalla posizione 776 del ranking WTA a inizio 2025, negli ultimi 14 mesi ha fatto grandi progressi, vincendo il Roland Garros Junior e scalando il ranking fino all’attuale posizione 119. Chiudono l’elenco delle wild card femminili l’australiana Jones e la ceca Vidmanova.