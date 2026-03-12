Hubert Hurkacz: “Ho avuto paura di non poter tornare a competere”

In campo questa settimana al Challenger 175 di Cap Cana, nella Repubblica Dominicana, Hubert Hurkacz ha raccontato ai microfoni del sito dell’ATP quanto sia stato duro il lungo percorso di riabilitazione dopo essersi sottoposto a luglio a un intervento artroscopico al ginocchio destro che lo ha costretto a fermarsi per diversi mesi. Un periodo difficile, ma allo stesso tempo incoraggiante per il tennista polacco.

LA ROUTINE DURANTE LA RIABILITAZIONE

Hurkacz è tornato in campo lo scorso gennaio alla United Cup, dove ha sconfitto anche giocatori del calibro di Alexander Zverev e Taylor Fritz, contribuendo insieme a Iga Swiatek alla vittoria della Polonia nell’edizione 2026. “È stato un periodo in cui la routine è stata piuttosto intensa per molti mesi, fino a metà novembre”, ha raccontato Hurkacz. “Iniziavamo ad allenarci molto presto la mattina. Non giocavamo molto a tennis, facevo riabilitazione anche in acqua. Il pomeriggio era la parte più dura: restavo in clinica per circa cinque ore, facevamo yoga, stretching, lavoro mentale, riflessi. È stato un recupero molto duro”.

LE DIFFICOLTÀ MENTALI

Dopo la sconfitta al primo turno al Masters 1000 di Indian Wells per mano di Kovacevic, Hurkacz ha raccontato anche le difficoltà mentali affrontate durante il recupero: “Per alcuni mesi non vedevo miglioramenti, anche se stavo lavorando tantissimo. Ci sono momenti in cui arrivano dei dubbi e non sai nemmeno se riuscirai davvero a tornare a competere”, ha spiegato il polacco. “È stato difficile, ma credo che la mia mentalità mi abbia aiutato molto a superare quei momenti. Sono uno che lavora molto duro e questo mi ha sicuramente motivato”.

Così ha continuato il ventinovenne polacco, ex numero 6 del mondo raggiunto nell’agosto del 2024: “Ci sono momenti in cui vai in campo, provi a fare delle cose ma in realtà non ci riesci. Provi a muoverti piano ma senti comunque dolore. Ti dici che il giorno dopo sarà meglio, ma per diversi giorni rimane tutto uguale. È molto difficile rimanere concentrati nonostante le difficoltà. Però sono sempre rimasto convinto che stessi facendo le cose giuste e che avessi solo bisogno di più pazienza. Alla fine quella pazienza l’ho trovata e i feedback positivi sono arrivati”.

LE SCOPERTE IN QUEL PERIODO

L’ex semifinalista di Wimbledon 2021 ha raccontato anche come questo periodo lontano dal campo gli abbia permesso di riscoprire alcune cose. “Non potevo giocare a tennis, non potevo quasi muovermi. A seconda del periodo facevamo attività diverse. Sono riuscito anche a prendermi una vacanza in Croazia, che per un tennista è qualcosa di molto raro. Ho fatto cose che non avevo mai fatto prima e mi sono divertito: è stata una piacevole scoperta”.

IL PASSAGGIO DAL CIRCUITO CHALLENGER

Come molti grandi giocatori prima di lui, anche Hurkacz ha costruito le basi della sua carriera nel circuito Challenger, una tappa fondamentale nel percorso di crescita dei tennisti professionisti. Tra il 2018 e il 2019 il polacco ha conquistato tre titoli nel circuito, gettando le fondamenta per il salto definitivo nel circuito maggiore. “Vincere il mio primo titolo Challenger in Polonia, a Poznan, è stato un ricordo davvero speciale”, ha raccontato. “È stato molto importante per me perché mi ha avvicinato alla Top 100, che è l’obiettivo di ogni giocatore”.

IL PRESENTE

A Cap Cana ‘Hubi‘ torna a disputare un torneo Challenger dopo sette anni, un ritorno che però non lo preoccupa. “La cosa più importante è essere in salute e ora lo sono. Sento di aver bisogno di qualche partita in più e di qualche vittoria. Giocare match aiuta molto, ma vincere dà la spinta più grande. Il mio livello non è ancora molto costante, ma non penso di essere così lontano. Stiamo lavorando ogni giorno per tornare alla migliore forma possibile e per goderci ancora di più la competizione”. Hurkacz debutterà nel Challenger dominicano contro l’italiano Mattia Bellucci, che al primo turno ha superato nel derby Francesco Maestrelli con il punteggio di 6-1 6-1.