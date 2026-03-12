Medvedev ancora polemico sulle palline: “Head? Odiose, Dunlop? Almeno sono rotonde”

Daniil Medvedev è tornato a parlare di palline. Lo ha fatto durante la conferenza stampa dopo la vittoria agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. In particolare, il russo ha continuato la sua personale crociata contro le palle di marca Head, nonostante Indian Wells abbia cambiato fornitore, passando a Dunlop proprio da quest’anno. “Le palle Penn erano Head, corretto? Ve l’ho già detto a Rotterdam: odio le palle Penn perché dopo che le colpisci per due minuti non sono più rotonde” ha detto Medvedev.

Head e Dunlop

L’ex numero 1 al mondo ha spiegato: “Sembra che una metà divenga più grande dell’altra e, pur colpendo due volte con lo stesso movimento, a volte sbaglio il colpo e altre lo faccio giusto. Solo che non so in base a cosa sbaglio o non sbaglio, è una sensazione che odio”. Nonostante il cambio di marca, però, Medvedev non è del tutto soddisfatto: “Dunlop? Non le mie palle preferite, ma almeno sono rotonde e puoi decidere tu cosa succede: se colpisci male probabilmente andrà in rete o fuori. L’unico vero problema è che si spelacchia troppo in fretta“.