Djokovic: “Amareggiato per la sconfitta, ma orgoglioso della prestazione”

“Perdere così fa male, ma sono orgoglioso per aver lottato fino all’ultimo punto. Ero convinto di riuscire a portarmela a casa nel terzo set, ma questo è il tennis. Jack ha giocato una grandissima partita, gli auguro il meglio”. Queste le parole di Novak Djokovic, intervenuto in conferenza stampa dopo l’incredibile match perso ai danni del numero 14 del mondo Jack Draper con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(5). Un Djokovic deluso, ma sempre fiducioso, ha parlato della partita e del livello mostrato dal suo avversario, rientrante da un lungo infortunio. La leggenda serba ha più di qualche rammarico per le occasioni non sfruttate sia nel secondo set, in cui si è trovato a servire per chiudere l’incontro, che nel tie-break decisivo del terzo parziale, in vantaggio 4 punti a 3 sul britannico.

L’analisi del match: dal punto della partita al tie-break decisivo

Il serbo ha esordito parlando del punto pazzesco avvenuto nel primo game del terzo set, con Nole in battuta sul 30-30, vinto proprio dal numero 3 del mondo con una contro-smorzata di rovescio perfetta. “Vincere quel punto è stato incredibile, ma mi è costato un break perché avevo finito la benzina. Ho cominciato a sentirmi meglio verso la fine del terzo set”.

Djokovic ha poi analizzato il finale del parziale, in cui il britannico ha servito per il match, ma non è riuscito a chiudere a causa del break conquistato dal serbo. “Jack ha giocato il game per chiudere sul 5-4 in modo superficiale. Con il pubblico che mi sosteneva, ho trovato grande energia. Credevo di riuscire a portarmela a casa. Ѐ stato un match equilibrato. Ero in vantaggio 4-3, poi ho commesso qualche errore. Questo è il tennis” ha commentato il 24 volte vincitore Slam.

Draper è tornato

Nole ha proseguito riflettendo sul livello espresso da Draper in questa sfida, considerando il lungo infortunio e le sole 5 partite sulle spalle disputate in questo 2026. “Non ho visto grandi differenze nel suo gioco rispetto a prima dell’infortunio. Sta giocando ad un livello altissimo. Ho visto vari spezzoni delle sue partite a Dubai. Ѐ il campione in carica, le condizioni si adattano al suo gioco. Ha giocato davvero bene. Ѐ in fiducia e fisicamente sta alla grande. Ѐ un grande giocatore e una bella persona, gli auguro il meglio per il resto del torneo” ha detto molto sportivamente Djokovic, campione a Indian Wells per ben 5 volte.

Nole: “Amareggiato, ma che battaglia!”

L’ex numero 1 al mondo ha fatto il punto sul torneo disputato, il primo dopo la finale raggiunta all’Australian Open, persa contro Carlos Alcaraz. “Perdere una partita così mi lascia un po’ di amaro in bocca, ma sono orgoglioso di me stesso per aver dato tutto e aver lottato fino all’ultimo. Ho perso contro un gran giocatore ed è stato un match fantastico per oltre 2 ore e mezza. Sono dispiaciuto, avrei voluto vincere, ma è stata una bellissima battaglia” ha concluso il serbo, visibilmente amareggiato per la sconfitta rimediata, ma pronto a tornare in campo per il Masters 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo.