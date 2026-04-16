ATP 500 Barcellona 2026: Sonego non al top, Rublev avanza in due set

Si ferma al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Barcellona. L’azzurro, al rientro dopo l’infortunio al polso che lo aveva costretto a saltare tutto lo swing sudamericano e nordamericano, cede ad Andrey Rublev per 6-2 6-3 in 1 ora e 42 minuti.

Per Sonego si trattava del primo vero banco di prova dopo circa tre mesi di stop: l’ultimo match disputato risaliva infatti all’Australian Open contro Lorenzo Musetti. Al debutto in Catalogna aveva superato in tre set Pedro Martinez, mostrando un tennis ancora lontano dalla miglior condizione ma sufficiente per portare a casa il match. Contro Rublev, però, non è bastato.

L’inizio è incoraggiante per l’azzurro, che trova subito il break e si porta avanti 2-0. Da quel momento, però, cambia completamente l’inerzia: Rublev infila sei giochi consecutivi, chiudendo il primo set 6-2. Nel secondo parziale è ancora il russo a partire meglio, strappando il servizio in apertura e gestendo il vantaggio senza concedere occasioni e si avvia verso la chiusura in due set.

Per Sonego, al di là del risultato, arrivano comunque indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti: l’obiettivo ora è ritrovare ritmo partita e continuità dopo lo stop. La prossima settimana sarà impegnato al Masters 1000 di Madrid, dove difende il secondo turno raggiunto nel 2025. Andrey Rublev, invece, vola ai quarti di finale, dove affronterà Tomas Machac, avanzato dopo il ritiro di Carlos Alcaraz.