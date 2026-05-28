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Roland Garros 2026: Courier attacca la pausa concessa a Sinner: “Le regole non sono le stesse per i top”

Cataldo Ferrara
By Cataldo Ferrara
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Jim Courier nel 2024
Jim Courier - Foto Victor Joly/DPPI/IPA Sport 2

Fa discutere la pausa concessa a Jannik Sinner durante la sfida contro Juan Manuel Cerundolo. Sul 5-4 del terzo set, l’azzurro ha accusato un malessere ed è stato autorizzato a fermarsi per un presunto colpo di calore. Durante la telecronaca del match, però, Jim Courier ha criticato apertamente la decisione, sostenendo che il problema accusato da Sinner fosse legato ai crampi, situazione per la quale il regolamento non consente interruzioni mediche. Sono crampi, chiaramente. Le regole non sono le stesse per i top. Aurélie Tourte e la FTT dovranno dare spiegazioni su quanto è successo”, ha dichiarato l’ex numero uno del mondo. Le parole dell’americano hanno immediatamente acceso il dibattito sulla gestione dell’episodio e sull’interpretazione del regolamento in un momento delicato del match.

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