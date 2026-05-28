Roland Garros 2026: Sinner può chiedere un altro medical time-out contro Cerundolo?

Jannik Sinner continua a soffrire contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo aver perso il terzo set per 7-5, l’azzurro ha ceduto anche il quarto parziale per 6-1 e la partita è così giunta al quinto set sullo score di 6-3 6-2 5-7 1-6. La condizione di Sinner non sembra migliorare, ma l’azzurro in questi game ha continuato ovviamente a giocare sperando di ritrovare condizione. Nel corso dei game il numero 1 del mondo non si è potuto fermare se non a fine terzo set per un toilet break + change of attire che però non prevede un trattamento medico. Questo perché sul 5-4, 0-40 era uscito già per un medical time-out.

E dunque la domanda è spontanea: Sinner può chiedere un altro medical time-out? La risposta si può facilmente ottenere attingendo al regolamento. Un giocatore ha diritto a un 1 medical time-out per ogni distinta condizione medica trattabile. Non esiste quindi un numero fisso predeterminato “per match”, ma il limite è legato alla natura dell’infortunio o della malattia. Non avendo Jannik sviluppato problemi fisici di altro tipo, al momento deve proseguire senza poter chiedere un altro stop per essere trattato.