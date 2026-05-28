Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 29 maggio con Djokovic e Zverev

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 28 maggio al Roland Garros 2026. Giornata di terzi turni. In campo Fosneca opposto a Djokovic, Zverev sfida Halys nella sessione serale. Swiatek apre la giornata sullo Chatrier.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Court Philippe Chatrier
ore 12.00 – Linette vs (3) Swiatek
a seguire – (8) Andreeva vs (27) Bouzkova
non prima delle 15.30 – (28) Fonseca vs (3) Djokovic
non prima delle 20.15 – Halys vs (2) Zverev
Court Suzanne Lenglen
ore 11.00 – Borges vs (11) Rublev
non prima delle 13.00 – Teichmann vs (10) Muhchova
a seguire – (7) Svitolina vs Korpatsch
a seguire – (15) Ruud vs (24) Paul
Court Simonne Mathieu
ore 11.00 – (15) Kostyuk vs Golubic
a seguire – Michelsen vs (27) Jodar
a seguire – (8) De Minaur vs (26) Mensik
a seguire – Stearns vs (11) Bencic
Court 14
ore 11.00 – Tirante vs Carreno Busta
a seguire – Sierra vs (18) Cirstea
Court 7
ore 11.00 – Wang vs Starodobutseva