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Roland Garros 2026: Medical timeout per Gaston contro Cerundolo

Redazione
By Redazione
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Hugo Gaston primo turno ATP 250 Auckland contro Cameron Norrie
Hugo Gaston - Foto Moselle Open

Medical timeout per Hugo Gaston contro FranciscooCerundolo nel match valido per il secondo turno del Roland Garros. Sul punteggio di 3-2 per Gaston, il francese ha richiesto intervento del fisioterapista per un problema al piede destro.

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