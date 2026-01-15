Challenger Buenos Aires 2026: Agamenone ai quarti di finale

Franco Agamenone ha raggiunto i quarti di finale del Challenger 50 di Buenos Aires 2026 senza concedere un set. Il prossimo match lo vedrà opposto all’argentino Juan Manuel La Serna (n. 433 ATP) nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio. Agamenone non vinceva due match consecutivi a livello Challenger da settembre 2025.

Al primo turno l’italo-argentino ha battuto il lucky loser statunitense Bruno Kuzuhara (n. 531 ATP). Il match è durato 1 ora e 18 minuti, terminando 6-2 6-3 con due break a favore di Agamenone in ogni parziale. Agli ottavi di finale, invece, è stato Matheus Pucinelli de Almeida ad arrendersi all’italiano. Un’ora e trentotto minuti per sancire il 6-4 6-2 finale che ha visto un primo set equilibrato col brasiliano capace di recuperare due break di svantaggio. Dominato dal classe ’93 il secondo parziale.