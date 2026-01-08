WTA Brisbane 2026: avanzano Sabalenka e Keys, out Anisimova

Completato il quadro degli incontri previsti per gli ottavi di finale del WTA 500 di Brisbane 2026. Nessun problema per la numero 1 del seeding Aryna Sabalenka che sconfigge la rumena Sorana Cirstea con un doppio 6-3. A raggiungere i quarti di finale del torneo australiano anche Madison Keys ed Elena Rybakina con le rispettive vittorie contro Diana Shnaider (6-7 7-6 7-6 in tre ore di gioco) e Paula Badosa (6-3 6-2).

AVANTI ANCHE MUCHOVA, SAMSONOVA E PEGULA

A conquistare un posto al turno successivo anche Karolina Muchova, Liudmila Samsonova e Jessica Pegula. La ceca è uscita vittoriosa per 6-4 7-5 dal match contro la numero 10 del ranking mondiale Ekaterina Alexandrova. Per la numero 17 del mondo invece è arrivato il successo contro Aliaksandra Sasnovich con un doppio 6-4. L’americana, numero 4 del seeding, ha sconfitto in rimonta l’ucraina Dayana Yastremska col punteggio di 5-7 6-2 6-3.

ANISIMOVA OUT

Complice un problema fisico alla coscia destra accusato nel corso del primo set, esce di scena la numero 2 del seeding Amanda Anisimova. L’americana, numero 3 del ranking mondiale, viene sconfitta in due set dall’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4 6-3 in poco più di un’ora e trenta minuti di gioco.

ANDREEVA SUPERA NOSKOVA IN RIMONTA

A completare il quadro dei quarti di finale è Mirra Andreeva, che in rimonta supera Linda Noskova con il punteggio di 5-7 6-4 7-5 dopo 2 ore e 23 minuti di gioco. Nel match ha regnato l’equilibrio in tutti e tre i parziali: la ceca ha avuto due match point sul 5-4 del terzo set, ma la giovane tennista russa li ha annullati e ha poi chiuso l’incontro sul 7-5. Andreeva che raggiunge Kostyuk ai quarti di finale