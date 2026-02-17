ATP Rio 2026: Berrettini batte Barrios Vera e centra il secondo turno. Avanti anche Passaro

Ci sono volute due ore e 25 minuti, ma alla fine Matteo Berrettini è riuscito a sconfiggere Tomas Barrios Vera e qualificarsi per il secondo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 7-5, portando a casa un match estremamente lottato e caratterizzato da un paio di interruzioni. Ha così centrato il secondo turno, dove se la vedrà contro il serbo Dusan Lajovic.

La partita

Nessun break ma tante chance nel primo set. Berrettini si è mostrato vulnerabile esclusivamente nel quarto game in cui si è salvato dal 15-40. Barrios Vera ha invece concesso palle break in tre turni di battuta differenti, riuscendo comunque a cavarsela. Si è dunque giunti al tie-break, che Matteo ha dominato per 7 punti a 1, incamerando il parziale dopo oltre un’ora di gioco. A quel punto la partita è stata sospesa a causa di problemi all’impianto di illuminazione. Dopo una lunga pausa la partita è ricominciata e il copione non è cambiata: tanto equilibrio, scambi combattuti e un paio di palle break per parte, non sfruttate. Sembrava tutto apparecchiato per un altro tie-break, ma Berrettini è riuscito a strappare la battuta al rivale nel dodicesimo game, scrivendo così la parola fine all’incontro.

Bene Passaro

Ripescato come lucky loser, Francesco Passaro ha sfruttato al meglio l’occasione. Battuto con un severo 6-3 6-4 il croato Dino Prizmic, proveniente dalle qualificazioni. Prestazione molto solida da parte del perugino, che ha perso una sola volta il servizio e si è regalato il secondo turno contro il cileno Alejandro Tabilo.