Rune ancora a lavoro per accorciare i tempi di recupero

Holger Rune - Foto Ella Ling/Shutterstock
Pochi settimane fa i primi passi con l’ausilio di una stampella, oggi nuovamente a lavoro nel tentativo di rientrare in campo il prima possibile. Holger Rune, dopo la rottura del tendine d’Achille rimediata a Stoccolma nel match contro Ugo Humbert, aggiorna nuovamente sulle proprie condizioni in un post pubblicato sul proprio account ‘X‘ ufficiale. Qualche foto e poche parole per provare a descrivere il suo attuale stato di salute e la determinazione con cui sta provando ad accorciare i tempi di recupero: “Il lavoro continua anche durante le vacanze“.

