Challenger Genova 2025: Darderi in doppio con il fratello Vito

Luciano e Vito Darderi giocheranno insieme in doppio al Challenger di Genova. Reduce dal terzo turno allo US Open 2025 e dal match contro Carlos Alcaraz, Darderi si rimette subito in pista e giocherà il torneo ligure sulla terra rossa. Al via come numero 1 del seeding nel main draw di singolare, dove esordirà nel derby contro Federico Arnalboldi, sarà impegnato anche in doppio al fianco del fratello Vito (classe 2008). Sarà la prima volta che giocheranno un match ufficiale fianco a fianco, sarà contro la seconda coppia del torneo, quella formata dal polacco Szymon Walkow e dall’olandese Mick Veldheer. Nella giornata di domenica 31 agosto, Vito è stato impegnato nelle qualificazioni di singolare, arrendendosi a Enrico Dalla Valle con lo score di 6-0 6-1.