“Jannik Sinner – The Return”, online il documentario Rolex sul numero 1 al mondo (VIDEO)

È online “Jannik Sinner – The Return”, il documentario che Rolex ha dedicato al numero uno del mondo. Gli appassionati e i tifosi del classe ’01 di Sesto Pusteria non hanno dovuto attendere molto dopo il trailer pubblicato ieri, con il famoso brand che ha mandato online quest’oggi l’episodio sul prorio canale Youtube. Rolex, che da anni si associa all’elité del tennis mondiale, aveva nei mesi scorsi già pubblicato un documentario su su Carlos Alcaraz, intitolato “Nuove frontiere”, con immagini ripercorrevano il cammino dello spagnolo verso il professionismo.

Ora è il turno di Jannik Sinner, che dalla “sua” Monte Carlo si racconta nell’ascesa verso il gotha. Dai primi successi sul circuito al trionfo Slam in Australia nel 2024, fino ad arrivare ai momenti difficili pre-Us Open 2024 con l’uscita della sua positività al clostebol. Poi la sospensione, e infine “Il ritorno” con le riprese dei primi allenamenti in compagnia di Simone Vagnozzi e Darren Cahill la scorsa primavera. Un percorso che si conclude, esattamente come il documentario, con il trofeo di Wimbledon tra le braccia.

“Con la sua straordinaria ascesa al vertice della classifica mondiale e la conquista di diversi titoli del Grand Slam, Jannik Sinner ha ridefinito l’eccellenza nel tennis maschile e si è imposto tra i più grandi giocatori della sua generazione. Ne “Il ritorno”, parte di unʼesclusiva docu-serie sulla famiglia Rolex, il campione racconta come sia riuscito a superare la sfida più grande della sua carriera e, mosso dalla passione per l’eccellenza che da sempre lo anima, sia tornato ad affermarsi tra i protagonisti della scena tennistica”, scrive Rolex.

JANNIK SINNER – THE RETURN