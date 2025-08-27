Tabellone doppio maschile Us Open 2025: accoppiamenti e risultati

È stato rivelato il tabellone di doppio maschile degli US Open 2025: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti. Andrea Vavassori dopo lo straordinario bis nel misto in coppia con Sara Errani, fa il suo ritorno in campo con Simone Bolelli per quel trofeo che ancora manca in bacheca. Due le finali Slam raggiunte finora dai due azzurri, entrambe dall’esito negativo. Una stagione, quella del duo italiano, con qualche alto e basso di troppo, ma comunque fin qui positiva con la qualificazione alle ATP Finals di Torino altamente probabile. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati.
TABELLONE DOPPIO MASCHILE US OPEN
PRIMO TURNO
[1] Cash/Glasspool (GBR/GBR) vs Erler/Galloway (AUT/USA)
Fearnley/Majchrzak (GBR/POL) vs Schnaitter/Wallner (GER/GER)
Matos/Melo (BRA/BRA) vs Dodig/Murray (CRO/GBR)
Goransson/Verbeek (SWE/NED) vs [15] Doumbia/Reboul (FRA/FRA)
[10] Gonzalez/Molteni (ARG/ARG) vs Gonzalez/Krajicek (MEX/USA)
Arribage/Bonzi (FRA/FRA) vs Darderi/Schoolkate (ITA/AUS)
Arneodo/Bopanna (MON/IND) vs Cash/Tracy (USA/USA)
Martinez/Munar (ESP/ESP) vs [7] Bolelli/Vavassori (ITA/ITA)
[3] Heliovaara/Patten (FIN/GBR) vs Frantzen/Haase (GER/NED)
Luz/Olivetti (BRA/FRA) vs Mannarino/Ruusuvuori (FRA/FIN)
Etcheverry/Ugo Carabelli (ARG/ARG) vs Dzumhur/Kovacevic (BIH/USA)
Bellucci/Marozsan (ITA/HUN) vs [13] Arends/Johnson (NED/GBR)
[12] Cabral/Miedler (POR/AUT) vs Barrientos/Lammons (COL/USA)
Pavlasek/Zielinski (CZE/POL) vs Behar/Vliegen (URU/BEL)
(WC) McDonald/Quinn (USA/USA) vs (WC) Hilderbrand/Trhac (USA/USA)
Kecmanovic/Medjedovic (SRB/SRB) vs [5] Granollers/Zeballos (ESP/ARG)
[8] Harrison/King (USA/USA) vs Altmaier/Martinez (GER/VEN)
Bublik/Demoliner (KAZ/BRA) vs Romboli/Smith (BRA/AUS)
Ho/Jebens (TPE/GER) vs (WC) Boyer/Nava (USA/USA)
Andreozzi/Guinard (ARG/FRA) vs [11] Mektic/Ram (CRO/USA)
[14] Bhambri/Venus (IND/NZL) vs Giron/Tien (USA/USA)
Borges/Rinderknech (POR/FRA) vs (WC) Holt/Smith (USA/USA)
(WC) Williams/Winegar (USA/USA) vs Nouza/Rikl (CZE/CZE)
Mahut/Mpetshi Perricard (FRA/FRA) vs [4] Krawietz/Puetz (GER/GER)
[6] Salisbury/Skupski (GBR/GBR) vs (WC) Goldhoff/Stalder (USA/USA)
Goffin/Muller (BEL/FRA) vs (WC) Exsted/Woestendick (USA/USA)
Balaji/Bollipalli (IND/IND) vs Kirkov/Stevens (USA/NED)
Hijikata/Pel (AUS/NED) vs [9] Nys/Roger-Vasselin (MON/FRA)
[16] Ebden/Thompson (AUS/AUS) vs Cerundolo/Gomez (ARG/ARG)
Peers/Withrow (AUS/USA) vs Bergs/Collignon (BEL/BEL)
Romios/Seggerman (AUS/USA) vs Machac/Vocel (CZE/CZE)
Hidalgo/Kadhe (ECU/IND) vs [2] Arevalo/Pavic (ESA/CRO)