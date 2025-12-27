Guida al tennis in tv nel 2026: su quali canali vedere tutti i tornei Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF

Su quali emittenti televisivi e canali potrà essere seguito il tennis e i suoi tornei nell’anno 2026? Una nuova stagione ricca di appuntamenti imperdibile per uno sport ormai sempre più nel cuore del popolo italiano grazie ai successi che continuano a susseguirsi da qualche anno a questa parte. E anche per la nuova stagione la copertura è sostanzialmente integrale per i circuiti ATP/WTA tra servizi in chiaro e a pagamento. E allora ecco di seguito una guida al tennis in tv per il 2026 con i tornei suddivisi per categorie.

TUTTE LE ENTRY LIST 2026

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TABELLE PUNTI ATP/WTA RANKING 2026

TUTTO IL TENNIS IN TV NEL 2026

DOVE VEDERE I 4 TORNEI DELLO SLAM

Australian Open: Eurosport (Discovery)

Roland Garros: Eurosport (Discovery)

Wimbledon: Sky Sport

Us Open: SuperTennis e Sky Sport

DOVE VEDERE I TORNEI ATP 1000/500/250

Anche per il 2026 tutti i diritti di trasmissione dei tornei ATP, dai 1000 ai 250 passando per i 500 sono di Sky Sport. Gli eventi sono visibili anche in streaming abbonandosi al servizio NOW.

DOVE VEDERE I TORNEI WTA 1000/500/250

Anche in questo caso non cambia nulla rispetto alla passata stagione. Tutti i tornei WTA saranno visibili sia su Sky Sport che in chiaro su SuperTennis. E in streaming tramite un abbonamento a NOW o SuperTennix.

DOVE VEDERE COPPA DAVIS E BJK CUP

Entrambe le competizioni a squadre saranno ancora trasmesse anche nel 2026 in chiaro su SuperTennis.

DOVE VEDERE I TORNEI ATP CHALLENGER

Tutti i tornei del circuito ATP Challenger sono visibili sulla piattaforma gratuita apposita. Una selezione di eventi è disponibile anche su DAZN, anche in questo caso gratis solo iscrivendosi e senza alcun abbonamento.

DOVE VEDERE I TORNEI WTA 125

Diventano sempre più i tornei WTA 125 in calendario, molti di questi anche in Italia. La WTA offre la trasmissione in streaming sul proprio sito web. Occorre solo registrarsi, senza alcun abbonamento.

DOVE VEDERE I TORNEI ITF

Una selezione dei tornei ITF maschili e femminili è trasmessa anche gratis sulla piattaforma apposita.