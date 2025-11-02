Sinner-Auger Aliassime in differita tv in chiaro su Tv8: orario finale Atp Masters 1000 Parigi 2025

Un’altra finale per Jannik Sinner, un’altra domenica in cui gli appassionati italiani saranno incollati alla tv per assistere al match del numero due al mondo. Il tennista di Sesto Pusteria dopo il trionfo a Vienna, prova a vincere per la prima volta anche al Masters 1000 di Parigi. Tra lui e il titolo c’è però un Felix Auger-Aliassime in formissima e che con una vittoria odierna riuscirebbe a qualificarsi matematicamente per le Atp Finals. Jannik, invece, tornerebbe numero uno della classifica. Insomma, c’è tanto in palio oggi nella capitale francese.

L’appuntamento con la finale è alle ore 15:00 in diretta su Sky Sport. Ma come già accaduto una settimana fa per il torneo di Vienna, per chi non è abbonato e vuole attendere un paio di ore per godersi il match gratuitamente in chiaro, TV8 trasmetterà la sfida in differita a partire dalle ore 17:00. Il canale è anche visibile in streaming.

