Come fa Sinner a chiudere il 2025 da numero 1 Atp? Tutte le combinazioni di classifica alle Finals

Alcaraz e Sinner
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

Jannik Sinner può ancora chiudere l’anno 2025 da numero uno al mondo. Non è facile, ma rispetto ad alcune settimane fa quello che sembrava un obiettivo ormai irragiungibile, ora invece è diventato improvvisamente alla portata. Merito del tennista italiano, che come prevebile indoor ha portato a casa un bottino non indifferente tra Vienna e Parigi. E con Alcaraz che invece non ha risposto, ora tutto è ancora in gioco alle ATP Finals. Come già sottolineato, lo spagnolo è evidentemente molto favorito, dato che Sinner scala 1500 punti della vittoria dello scorso anno. Ma solo immaginare uno scenario di questo tipo in una stagione in cui l’azzurro è stato costretto a fermarsi per tre mesi, dimostra la sua forza.

Quindi, ecco nel dettaglio le combinazioni che porterebbero Sinner a chiudere al n°1 per la seconda stagione di fila.

SINNER CHIUDE DA NUMERO 1 IL 2025 SE …

1) VINCE IL TORNEO DI PARIGI E… 

-Vince le Finals da imbattuto (5-0) con Alcaraz che perde almeno un match nella fase a gironi e non raggiunge la finale.
-Vince le Finals con un record di 4-1 (quindi perdendo un maatch nel match round robin) con Alcaraz che non vince più di una partita nel torneo.
-Vince le Finals con un record di 3-2 (quindi perdendo due match nel round robin) con Alcaraz che perde tutte le partite.

2) PERDE IN FINALE A PARIGI E…

-Vince le Finals da imbattuto (5-0) con Alcaraz che perde tutte le partite.

 

