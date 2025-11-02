Come fa Sinner a chiudere il 2025 da numero 1 Atp? Tutte le combinazioni di classifica alle Finals

Jannik Sinner può ancora chiudere l’anno 2025 da numero uno al mondo. Non è facile, ma rispetto ad alcune settimane fa quello che sembrava un obiettivo ormai irragiungibile, ora invece è diventato improvvisamente alla portata. Merito del tennista italiano, che come prevebile indoor ha portato a casa un bottino non indifferente tra Vienna e Parigi. E con Alcaraz che invece non ha risposto, ora tutto è ancora in gioco alle ATP Finals. Come già sottolineato, lo spagnolo è evidentemente molto favorito, dato che Sinner scala 1500 punti della vittoria dello scorso anno. Ma solo immaginare uno scenario di questo tipo in una stagione in cui l’azzurro è stato costretto a fermarsi per tre mesi, dimostra la sua forza.

Quindi, ecco nel dettaglio le combinazioni che porterebbero Sinner a chiudere al n°1 per la seconda stagione di fila.

SINNER CHIUDE DA NUMERO 1 IL 2025 SE …

1) VINCE IL TORNEO DI PARIGI E…

-Vince le Finals da imbattuto (5-0) con Alcaraz che perde almeno un match nella fase a gironi e non raggiunge la finale.

-Vince le Finals con un record di 4-1 (quindi perdendo un maatch nel match round robin) con Alcaraz che non vince più di una partita nel torneo.

-Vince le Finals con un record di 3-2 (quindi perdendo due match nel round robin) con Alcaraz che perde tutte le partite.

2) PERDE IN FINALE A PARIGI E…

-Vince le Finals da imbattuto (5-0) con Alcaraz che perde tutte le partite.