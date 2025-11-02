AtpNews

La classifica all-time di tutti i numeri uno del mondo della storia del tennis: l’elenco aggiornato con le settimane in vetta

Jannik Sinner - Foto Adelchi Fioriti
Jannik Sinner - Foto Adelchi Fioriti

In questo spazio potete trovare la lista aggiornata settimana per settimana di tutti i numeri uno del tennis maschile e le settimane in vetta al ranking ATP. Fin dove riuscirà a spingersi nel corso della sua carriera Jannik Sinner, che il 10 giugno del 2024 per la prima volta riuscì a salire in testa alla classifica mondiale? Al momento il fuoriclasse azzurro è già 12° all-time.

Aggiornato con la classifica del 27 ottobre 2025

TUTTI I NUMERI 1 DELLA STORIA

  1. Novak Djokovic – 428
  2. Roger Federer – 310
  3. Pete Sampras – 286
  4. Ivan Lendl – 270
  5. Jimmy Connors – 268
  6. Rafael Nadal – 209
  7. John McEnroe – 170
  8. Bjorn Borg – 109
  9. Andre Agassi – 101
  10. Lleyton Hewitt – 80
  11. Stefan Edberg – 72
  12. Jannik Sinner – 65
  13. Jim Courier – 58
  14. Carlos Alcaraz – 44
  15. Gustavo Kuerten – 43
  16. Andy Murray – 41
  17. Ilie Nastase – 40
  18. Mats Wilander – 20
  19. Danil Medvedev – 16
  20. Andy Roddick – 13
  21. Boris Becker – 12
  22. Marat Safin – 9
  23. Juan Carlos Ferrero – 8
  24. John Newcombe – 8
  25. Thomas Muster – 6
  26. Marcelo Rios – 6
  27. Yevgeny Kafelnikov – 6
  28. Carlos Moy – 2
  29. Patrick Rafter – 1
