La classifica all-time di tutti i numeri uno del mondo della storia del tennis: l’elenco aggiornato con le settimane in vetta

In questo spazio potete trovare la lista aggiornata settimana per settimana di tutti i numeri uno del tennis maschile e le settimane in vetta al ranking ATP. Fin dove riuscirà a spingersi nel corso della sua carriera Jannik Sinner, che il 10 giugno del 2024 per la prima volta riuscì a salire in testa alla classifica mondiale? Al momento il fuoriclasse azzurro è già 12° all-time.
Aggiornato con la classifica del 27 ottobre 2025
TUTTI I NUMERI 1 DELLA STORIA
- Novak Djokovic – 428
- Roger Federer – 310
- Pete Sampras – 286
- Ivan Lendl – 270
- Jimmy Connors – 268
- Rafael Nadal – 209
- John McEnroe – 170
- Bjorn Borg – 109
- Andre Agassi – 101
- Lleyton Hewitt – 80
- Stefan Edberg – 72
- Jannik Sinner – 65
- Jim Courier – 58
- Carlos Alcaraz – 44
- Gustavo Kuerten – 43
- Andy Murray – 41
- Ilie Nastase – 40
- Mats Wilander – 20
- Danil Medvedev – 16
- Andy Roddick – 13
- Boris Becker – 12
- Marat Safin – 9
- Juan Carlos Ferrero – 8
- John Newcombe – 8
- Thomas Muster – 6
- Marcelo Rios – 6
- Yevgeny Kafelnikov – 6
- Carlos Moy – 2
- Patrick Rafter – 1