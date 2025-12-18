Dimitrov, è addio dal coach Vallverdu: “Sarai sempre parte della mia storia”

Grigor Dimitrov e Daniel Vallverdu hanno annunciato la loro separazione. A pochi giorni dall’inizio della stagione 2026, che sancirà il pieno rientro alle competizioni del bulgaro dopo il brutto infortunio subito a Wimbledon – tolta una breve parentesi nel Masters 1000 di Parigi -, Dimitrov ha ufficializzato, tramite una storia Instagram, l’interruzione di un rapporto durato ben otto anni:

«È stata un’avventura incredibile dentro e fuori dal campo. Sono grato per tutte le lezioni, le risate e i bellissimi momenti che abbiamo condiviso. Grazie per aver creduto in me e per avermi spinto a dare sempre il massimo: sarai sempre parte della mia storia. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura».

Vallverdu e Dimitrov hanno iniziato la loro collaborazione nel 2016, quando il bulgaro occupava la posizione numero 40 del ranking mondiale. La collaborazione ha subito dato i suoi frutti poiché già nel 2017 Grigor ha trionfato nel Masters 1000 di Cincinnati e alle ATP Finals, raggiungendo inoltre il best ranking di numero 3.

Nel 2019 i due avevano già interrotto per la prima volta il loro rapporto professionale, con Vallverdu che fino al 2022 aveva occupato la panchina di Stan Wawrinka. I due si sono poi ritrovati nel 2022 e proprio il ritorno del coach venezuelano ha contribuito a riportare Dimitrov in top 10.