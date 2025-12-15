Next Gen ATP Finals 2025, ufficiali i gironi a Jeddah: Tien e Blockx guidano i due gruppi

Tutto pronto a Jeddah, dove dal 17 al 21 dicembre 2025 andrà in scena la nuova edizione delle Next Gen ATP Finals, il torneo che riunisce gli otto migliori Under 20 del circuito. Ufficializzati i gironi, prende forma un’edizione particolare, segnata da assenze importanti e da tante prime volte.

Dopo i forfait di Joao Fonseca e Jakub Mensík, infatti, sarà Learner Tien l’unico giocatore presente in top 100: lo statunitense, classe 2005, arriva in Arabia Saudita da numero 28 del mondo, una posizione che lo rende inevitabilmente il favorito del torneo.

I GIRONI

Nel Gruppo Blu sono stati sorteggiati Learner Tien, lo spagnolo Martin Landaluce, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer e Rafael Jodar, altro talento iberico.

Il Gruppo Rosso vedrà invece opposti Alexander Blockx, Dino Prizmic, Nishesh Basavareddy e Justin Engel. Proprio Engel è una delle storie più interessanti del torneo: entrato come ultimo grazie al forfait di Mensik, il classe 2007 tedesco è il più giovane in gara e anche l’unico nato in quell’anno, attualmente numero 182 ATP.

ETÀ, GENERAZIONI E NUOVE FACCE

L’edizione 2025 fotografa in modo chiaro il ricambio generazionale. Il volto più giovane è Justin Engel, classe 2007, mentre la pattuglia 2006 è composta da Martin Landaluce, Rafael Jodar e Nicolai Budkov Kjaer: per tutti e tre si tratta della prima partecipazione alle Next Gen Finals, anche se Landaluce era già entrato nel clima del torneo lo scorso anno, quando figurava come prima riserva.

La “quota” 2005 è invece rappresentata da Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic e Nishesh Basavareddy. Tra questi, Tien e Basavareddy tornano a Jeddah dopo l’esperienza dell’edizione 2024, mentre per Blockx e Prizmic si tratta dell’esordio assoluto alle Finals. Un mix che rende il torneo imprevedibile e meno gerarchico rispetto al passato, dove spesso più top 50 convivevano nello stesso tabellone.

UN TORNEO CHE HA LANCIATO CAMPIONI

L’albo d’oro delle Next Gen racconta molto del valore dell’evento. La prima edizione, nel 2017 a Milano, fu vinta da Hyeon Chung su Andrey Rublev. Nel 2018 trionfò Stefanos Tsitsipas, capace di battere in finale Alex De Minaur. Il 2019 resta storico per l’Italia, con la vittoria di Jannik Sinner al Palalido, sempre contro De Minaur. Dopo lo stop del 2020 per la pandemia, nel 2021 arrivò il successo di Carlos Alcaraz, a soli 18 anni e 6 mesi. Nel 2022, ultima edizione italiana, vinse Brandon Nakashima superando Jiri Lehecka.

Con il trasferimento a Jeddah, nel 2023 il titolo è andato ad Hamad Medjedovic, mentre nel 2024 ha trionfato Joao Fonseca, diventando il secondo vincitore più giovane di sempre: 18 anni e 4 mesi, alle spalle solo di Sinner (18 anni e 2 mesi) e davanti ad Alcaraz.