Orange Bowl 2025: trionfano Boogaard e Sun

Nella giornata di domenica a Fort Lauderdale, nel Sud della Florida, sono andate in scena le finali dell’Orange Bowl 2025, uno dei tornei under 18 più iconici, che hanno visto l’olandese Thijs Boogaard battere in due set l’americano Jack Kennedy, mentre nel tabellone femminile è stata la cinese Xinran Sun a prevalere su Kristina Liutova.

DOMINA BOOGARD

Boogaard, testa di serie numero 11, ha piegato il padrone di casa Kennedy, numero 2 del seeding, con un doppio 6-3, dopo aver battuto nel turno precedente il francese, prima forza del tabellone, Yannick Theodor Alexandrescou. L’olandese ha espresso tutta la sua gioia nel post-partita per aver conquistato uno dei più prestigiosi tornei giovanili al mondo: “Oggi è stata una partita difficile contro un avversario incredibile che lotta su ogni palla come se fosse il suo ultimo punto. Sono molto contento del mio livello di oggi e vincere questo torneo è una sensazione fantastica”.

Kennedy, dopo essersi complimentato con l’avversario, ha parlato della rilevanza acquisita dall’Orange Bowl: “Penso che l’Orange Bowl sia un torneo in cui è necessario mettercela tutta in ogni punto perché affronti i ragazzi più forti del mondo che non vedono l’ora di vincere il titolo. Per noi americani è ancora più speciale con il vantaggio di giocare in casa. Forse è stato il mio ultimo anno qui, ma l’Orange Bowl avrà sempre un posto nel mio cuore”.

SUN C’È

Anche la finale femminile si è conclusa in 2 set, con il punteggio di 6-4 6-1 a favore di Sun che ha battuto Liutova, vendicando così le due precedenti sconfitte ai J300 di College Park e di Bradenton proprio contro la tennista russa. Sun conclude così il torneo senza concedere alle sue avversarie nemmeno un set. “Questa settimana ho giocato il mio miglior tennis – ha detto la quindicenne cinese -. Un giorno ho giocato due partite, è stato molto duro, ma sono riuscita sempre a dare il cento per cento. Mi sento bene, solo un po’ di stanchezza, ma adesso posso riposarmi”.

Liutova, che aveva trionfato nell’Orange Bowl 2022 (categoria Under 12), ha espresso tutta la sua tristezza dopo la dolorosa sconfitta rimediata nella giornata di ieri sul campo 11: “Sun ha giocato ad un livello altissimo, molto più del mio. Non ho nulla da recriminare. Ha meritato la vittoria. Il secondo posto è sempre difficile da accettare”. La giocatrice russa ha poi ringraziato la madre Elena: “Sono orgogliosa del nostro lavoro e grata per ciò che fai per aiutarmi a migliorare. Concludere l’anno in questo modo fa male, ma tornerò più forte di prima, lo prometto”.

Marco della Calce