WTA: Sabalenka giocatrice dell’anno, Anisimova la più migliorata

La WTA Awards Week ha ufficialmente incoronato le stelle della stagione 2025: ecco chi ha brillato di più secondo i voti della stampa internazionale, premiando risultati, costanza e impatto sul circuito.

Player of the Year – Aryna Sabalenka

Per il secondo anno consecutivo Aryna Sabalenka si aggiudica il premio più prestigioso della stagione femminile. Dominante e costante, la bielorussa ha chiuso l’anno con numeri impressionanti:

– Più vittorie stagionali (63),

– Più titoli vinti (4),

– Più finali raggiunte (9),

– Nuovo record di montepremi in un singolo anno (oltre 15 milioni di dollari).

Sabalenka ha trascorso ogni settimana della stagione al numero 1 del mondo nella classifica PIF WTA, consolidando la sua leadership globale nel 2025.

Doubles Team of the Year – Katerina Siniakova & Taylor Townsend

Il duo Siniakova–Townsend è stato premiato come miglior coppia di doppio della stagione. Il loro 2025 è stato segnato da:

– La vittoria in due prove del Grande Slam (incluso l’Australian Open),

– Successi in tornei WTA importanti come Dubai,

– La conquista del ranking di doppio numero 1 del mondo per Taylor Townsend, diventando la prima mamma a raggiungere questo traguardo.

Siniakova ha ulteriormente consolidato il suo posto nella storia del doppio con un altro anno eccezionale.

Most Improved Player – Amanda Anisimova

Amanda Anisimova si porta a casa il riconoscimento per la più grande crescita stagionale. Dopo essere stata nominata anche nella categoria Player of the Year, l’americana ha trasformato il suo 2025 in una stagione da svolta:

– Primo ingresso in Top 10,

– Due titoli WTA 1000 (Doha e Pechino),

– Primo accesso alle finali del Grande Slam (Wimbledon e US Open),

– Prima qualificazione alla WTA Finals.

Una stagione che ha segnato il definitivo salto di qualità.

Comeback Player of the Year – Belinda Bencic

Una delle storie più ispiranti della stagione è quella di Belinda Bencic. Dopo la maternità e un periodo lontano dai campi, la svizzera è tornata con enorme determinazione:

– Titolo WTA 500 ad Abu Dhabi,

– Semifinale a Wimbledon,

-Vittoria al Toray Pan Pacific Open di Tokyo.

Il premio celebra il suo ritorno in grande stile sulla scena del tennis mondiale.

Newcomer of the Year – Victoria Mboko

Il premio riservato alla rivelazione della stagione va a Victoria Mboko, classe 2006, che ha fatto parlare di sé per la rapidissima ascesa:

– Partita l’anno fuori dalla Top 300,

– Titolo WTA 1000 a Montreal,

– Altri successi e ottimi risultati nei principali tornei dell’anno.

Dal debutto al livello più alto: Mboko è senza dubbio una delle promesse più luminose del tennis femminile