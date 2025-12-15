Basavareddy su Cervara: “Mi aiuterà, interessato non solo agli aspetti di campo”

“Non è solo il tennis, si interessa di tutti gli aspetti. Aree come nutrizione e fitness, mi aiuterà”. Così Nishesh Basavareddy ha commentato l’arrivo nel suo team di Gilles Cervara. L’allenatore francese è stato per nove anni il coach di Daniil Medvedev. Con lui il russo ha raggiunto il numero 1 nel ranking ATP e ha conquistato lo US Open 2021.

Basavareddy, parlando ai canali ufficiali ATP, ha riconosciuto che Medvedev fosse già “un ottimo giocatore prima che iniziassero a lavorare assieme” ma che Cervara lo abbia portato a fare “grandi cose”. Attualmente numero 167 del ranking, il ventenne californiano si appresta a presenziare per la seconda volta consecutiva alle Next Gen Finals. L’anno scorso uscì ai gironi con un bilancio di due sconfitte e una vittoria, tutte finite 3 set a 1.

I risultati del 2025, pur non brillantissimi, hanno consentito allo statunitense di staccare nuovamente il pass per l’Arabia Saudita. L’unico acuto è la semifinale al 250 di Auckland del mese di gennaio. A Gedda, il primo match del girone “rosso” vedrà Basavareddy opposto al talentino croato Dino Prizmic mercoledì 17 dicembre dalle ore 12:00.

Sarà anche la prima partita con Cervara seduto nel suo box. La loro partnership proseguirà poi con le altre due partite del gruppo contro Alexander Blockx e Justin Engel. Chissà che l’avventura alle Next Gen Finals non possa proseguire anche in semifinale ed essere il segnale di un ulteriore step in arrivo nel 2026.