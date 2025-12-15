News

Basavareddy su Cervara: “Mi aiuterà, interessato non solo agli aspetti di campo”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
2 Min Read
Nishesh Basavareddy - Foto Yuri Serafini_MEF Tennis Events
Nishesh Basavareddy - Foto Yuri Serafini_MEF Tennis Events

Non è solo il tennis, si interessa di tutti gli aspetti. Aree come nutrizione e fitness, mi aiuterà”. Così Nishesh Basavareddy ha commentato l’arrivo nel suo team di Gilles Cervara. L’allenatore francese è stato per nove anni il coach di Daniil Medvedev. Con lui il russo ha raggiunto il numero 1 nel ranking ATP e ha conquistato lo US Open 2021.

Basavareddy, parlando ai canali ufficiali ATP, ha riconosciuto che Medvedev fosse già “un ottimo giocatore prima che iniziassero a lavorare assieme” ma che Cervara lo abbia portato a fare “grandi cose”. Attualmente numero 167 del ranking, il ventenne californiano si appresta a presenziare per la seconda volta consecutiva alle Next Gen Finals. L’anno scorso uscì ai gironi con un bilancio di due sconfitte e una vittoria, tutte finite 3 set a 1.

I risultati del 2025, pur non brillantissimi, hanno consentito allo statunitense di staccare nuovamente il pass per l’Arabia Saudita. L’unico acuto è la semifinale al 250 di Auckland del mese di gennaio. A Gedda, il primo match del girone “rosso” vedrà Basavareddy opposto al talentino croato Dino Prizmic mercoledì 17 dicembre dalle ore 12:00.

Sarà anche la prima partita con Cervara seduto nel suo box. La loro partnership proseguirà poi con le altre due partite del gruppo contro Alexander Blockx e Justin Engel. Chissà che l’avventura alle Next Gen Finals non possa proseguire anche in semifinale ed essere il segnale di un ulteriore step in arrivo nel 2026.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS