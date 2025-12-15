WTA Awards 2025: Paolini vince il premio ‘Doubles Fan Favorite’

Per i WTA Awards 2025, Jasmine Paolini vince il premio ‘Doubles Fan Favorite‘. Ad annunciarlo è la stessa WTA tramite il proprio account ‘X‘ ufficiale. La numero 8 del mondo chiude dunque la stagione con un grosso attestato di stima regalatogli dai fan di tutto il mondo tennistico.

La giocatrice di Bagni di Lucca riceve il prestigioso riconoscimento per la categoria ‘Doppio’, a vincere il premio nella categoria ‘singolare’ è invece la cinese Zheng Qinwen. Una stagione ancora una volta straordinaria per la campionessa in carica degli Internazionali d’Italia qualificatasi per le WTA Finals di Riyadh sia in singolare che in doppio con l’inseparabile Sara Errani. Proprio in doppio, Paolini ha conquistato ben 4 titoli in questo 2025: il Roland Garros, gli Internazionali d’Italia, il WTA 1000 di Doha e il WTA 1000 di Pechino.