Atp Metz 2025, Berrettini straripante: liquida in due set Halys e accede al secondo turno

Sarebbe riduttivo dire “buona la prima” in riferimento all’esordio di Matteo Berrettini nell’ATP 250 di Metz. Il ventinovenne romano ha infatti conquistato una netta vittoria ai danni del francese Quentin Halys (n. 84 ATP), la più veloce del suo 2025. 6-2 6-4 il punteggio di un match privo di sbavature per Berrettini, capace di scagliare 7 ace e di imporsi dopo 63 minuti di gioco senza mai perdere il servizio. Al secondo turno attende il vincente del match tra il francese Corentin Moutet (tds 8) e l’australiano Aleksandar Vukic.

La cronaca del match

Col senno di poi si è rivelata corretta la decisione di Matteo di rinunciare al Masters 1000 di Parigi – avrebbe dovuto disputare le qualificazioni dopo tre match intensi nell’ATP 500 di Vienna, dove ha raggiunto i quarti – dato che la versione vista sul cemento indoor del Moselle Open è stata notevole.

Nel primo set Berrettini è stato semplicemente ingiocabile: 2 i break ottenuti, 2 i punti persi al servizio, 2 i game vinti dall’avversario. 27 invece i minuti impiegati per rifilare ad Halys un severo 6-2.

Non si può dire lo stesso della seconda frazione, dove il francese in realtà ha avuto una chance per dare uno scossone al match. Non ha però sfruttato le due palle break consecutive avute a disposizione nel secondo game, auto-condannandosi a un altro parziale di sofferenza. Berrettini non ha concesso più nulla, anzi ha ceduto due soli 15 negli altri quattro turni di battuta. Halys, di contro, ha perso il servizio nel settimo game e capitolato per 6-4.

Buone notizie in ottica Davis

Oltre a Berrettini, che grazie a questo successo si è garantito il ritorno – seppur virtuale – tra i primi 60 del mondo, può sorridere anche Filippo Volandri. Se il romano dovesse confermarsi a questi livelli, rappresenterebbe infatti un’alternativa molto importante in chiave Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Ranking alla mano, il numero uno azzurro sarebbe Lorenzo Musetti e il numero due Flavio Cobolli. Tuttavia avere a disposizione un jolly come Berrettini è un lusso che poche nazionali possono permettersi.